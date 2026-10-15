Giá vàng ngày 15/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Giá vàng thế giới phiên 14/10 giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/10, đánh dấu phiên giảm thứ 3 liên tiếp, khi số liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này.

Giá vàng giao ngay giảm 1,8% xuống 4.083,94 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 12/2026 giảm 1,7% xuống 4.107,90 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,5%, khiến vàng, loại tài sản được định giá bằng đồng tiền này, trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 6,6% xuống 55,53 USD/ounce, giá bạch kim giảm 3,5% xuống 1.605,37 USD/ounce và giá palladium giảm 2,8% xuống 1.094,50 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 15/10, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji:

​