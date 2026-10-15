Giá dầu WTI của Mỹ lên mức cao nhất trong ba tuần

Giá dầu thế giới tăng trong phiên 14/10, với giá dầu của Mỹ cao nhất trong ba tuần, sau khi lực lượng Houthi tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào trụ sở của công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco của Saudi Arabia và Iran tuyên bố triển khai các chiến thuật mới nhằm vào tàu thuyền cũng như duy trì giá dầu ở mức cao.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn chốt phiên tăng 37 xu Mỹ (tương đương 0,35%), lên mức 106,06 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 95 xu Mỹ (tương đương 1,01%), lên mức 95,09 USD/thùng.

Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết lực lượng Houthi đã tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào một tòa nhà hành chính thuộc công ty dầu khí quốc gia Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, gây ra một vụ hỏa hoạn ở quy mô nhỏ. Trong tuần qua, nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào Saudi Arabia. Sân bay quốc tế Riyadh đã bị tấn công 4 lần, trong đó một vụ tấn công vào ngày 10/10 đã khiến 13 người thiệt mạng.

Các quan chức Iran từ chối cung cấp chi tiết về chiến lược mới nhắm vào tàu thuyền, nhưng một quan chức cho biết Iran đã bắt đầu áp dụng nhiều chiến thuật quân sự từ khoảng 10 ngày trước.

Trong khi đó, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran trong một tuyên bố được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 14/10 cho biết, một tàu container đã chìm ở vùng biển phía nam eo biển Hormuz sau khi va phải thủy lôi và bốc cháy. Thông tin này xuất hiện một ngày sau khi Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh cho biết một tàu container và một tàu chở dầu đã bị các vật thể lạ tấn công tại eo biển này.

Số liệu cho thấy dòng chảy dầu từ vùng Vịnh (không bao gồm Iran) đã tăng mạnh trong tháng 9/2026, đạt hơn 81% so với mức trước xung đột, với hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia phục hồi mạnh nhất. Trong khi đó, xuất khẩu của Iran đình trệ do lệnh phong tỏa của Mỹ.

Cũng liên quan đến vấn đề nguồn cung, việc Nga tăng cường xuất khẩu dầu diesel được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm trên thị trường, từ đó có khả năng hạn chế những biến động giá mạnh theo cả hai chiều.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/10 cho biết, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9/2026 tăng 65.000 thùng/ngày, đạt 8,43 triệu thùng/ngày, nhưng vẫn thấp hơn 870.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước.

IEA cũng cho biết xuất khẩu dầu thô từ các quốc gia sản xuất tại vùng Vịnh đã tăng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng 9/2026, đạt khoảng 75% so với mức trước xung đột.

Tại Mỹ, các nguồn tin thị trường dựa trên dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cùng ngày 14/10 cho biết lượng tồn kho dầu thô đã giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 9/10./.

Giá dầu châu Á tăng sau các vụ tấn công tàu tại eo biển Hormuz Giá dầu Brent và WTI tăng khoảng 0,3% trong phiên 14/10, sau khi hai tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.