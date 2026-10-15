Thể thao

Chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh

Tập luyện chạy bộ đều đặn, với cường độ phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tích lũy những lợi ích sức khỏe lâu dài.

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Chạy bộ là hình thức vận động giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh.

Tập luyện đều đặn, với cường độ phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tích lũy những lợi ích sức khỏe lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chạy bộ #cải thiện sức khỏe #tăng sức bền TP. Hà Nội
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