Chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh

Chạy bộ là hình thức vận động giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh.
Tập luyện đều đặn, với cường độ phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tích lũy những lợi ích sức khỏe lâu dài./.
Tập luyện chạy bộ đều đặn, với cường độ phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tích lũy những lợi ích sức khỏe lâu dài.
Chạy bộ là hình thức vận động giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh.
Tập luyện đều đặn, với cường độ phù hợp và kết hợp lối sống lành mạnh, giúp cơ thể tích lũy những lợi ích sức khỏe lâu dài./.
Thông qua chương trình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn bóng đá trở thành môi trường để các em giao lưu, kết nối với bạn bè, rèn luyện sự tự tin và khám phá những khả năng mới của bản thân.
Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) trở lại Macau (Trung Quốc) với hai trận giao hữu trước mùa giải giữa Dallas Mavericks và Houston Rockets, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Chặng đua tại Rwanda sẽ diễn ra sau khi nước này hoàn thành trường đua chuyên dụng ở Bugesera, cách thủ đô Kigali khoảng 40km về phía Nam. Công trình dự kiến hoàn thành vào đầu thập niên 2030.
Các điều tra viên phát hiện 37 khoản tiền gửi trị giá gần 1,5 triệu peso từ Nghiệp đoàn Camioneros vào tài khoản trả lương của Ông Tapia tại Ngân hàng Provincia mà không được kê khai.
Dù thi đấu nỗ lực trên sân nhà nhưng trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Kashima Antlers, Công an Hà Nội vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 ở Cúp C1 châu Á 2026/27.
Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn: Điền kinh, Bơi, Cử tạ , Bóng bàn và Cầu lông.
5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới công tác thể dục, thể thao giai đoạn mới tập trung vào sức khỏe Nhân dân, đầu tư trọng điểm cho thể thao thành tích cao và đẩy mạnh xã hội hóa kinh tế thể thao.
Tại ASIAD 20, Đoàn Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng; trong đó, các vận động viên Hà Nội đóng góp 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương toàn đoàn.
"Những Chiến binh Sao Vàng" đụng độ U17 Bỉ ở trận ra quân vào ngày 20/11. Ba ngày sau, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand. Đến ngày 26/11, thầy trò huấn luyện viên Roland sẽ chạm trán U17 Mali.
Đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan ở lượt cuối vòng loại, đội tuyển nữ U17 Việt Nam ghi tên mình vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027 với thành tích toàn thắng.
Hơn 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 kết hợp thể thao, âm nhạc, văn hóa tại Đồng Tháp ngày 11/10/2026.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần có sự đầu tư bài bản, thu hút tài năng và đào tạo từ sớm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất đầy đủ để phát triển đội bóng mạnh của ngành.
Nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện thể thao, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe.
Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.
Sáng 10/10, Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được tổ chức ở quy mô quốc gia theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Dù có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy, Thể Công-Viettel bất ngờ phải nhận thất bại với tỷ số 1-3 trước đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 3 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2026/27.
Dù bị trừ điểm sau loạt FIFA Days tháng 9 vừa qua song đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA.
Giải Marathon “Arabica” là một trong những hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ Lễ hội Càphê Sơn La năm 2026 nhằm góp phần quảng bá sản phẩm càphê, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.
Thủ quân của Albiceleste vẫn thể hiện đẳng cấp ở "vũ điệu tango" cuối cùng, khi kiến tạo để Otamendi và Nico Paz lập công, trước khi ghi bàn trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Argentina trước đối thủ châu Phi Benin.
Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, giáo dục truyền thống lịch sử; quảng bá tiềm năng du lịch của xã Mường Phăng và tỉnh Điện Biên.
Công trình áo đấu khổng lồ có chiều dài hơn 30m, mô phỏng thiết kế của chiếc áo đặc biệt mà Messi và tuyển Argentina sẽ mặc trong trận giao hữu với Benin, kỷ niệm trận chia tay của ngôi sao 39 tuổi.
Indonesia đăng quang FIFA ASEAN Cup 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở, vượt qua Thái Lan trong trận chung kết kịch tính tại sân Gerola Bung Karno.
Ông Kim Sang Sik khẳng định những khó khăn về lực lượng không thể được xem là lý do để biện minh cho thất bại và ông đã nhận trách nhiệm về mình.
Đội tuyển Việt Nam đã để thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra chiều 5/10, qua đó khép lại giải đấu ở vị trí thứ tư.
Trong trang phục đỏ truyền thống của đội tuyển Indonesia, nhiều cổ động viên mang theo cờ, khăn và các vật dụng cổ vũ, tạo nên không khí ngày hội bóng đá tại khu vực Senayan.
Chiến dịch Bước chân Gắn kết Yêu thương thành công đạt mục tiêu 490 triệu bước chân, hoàn thành cam kết tài trợ dành cho Tổ chức Trẻ em Blue Dragon nhằm thúc đẩy giáo dục và đào tạo kỹ năng
Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Nga, đã có hơn 30.000 khán giả đến theo dõi và cổ vũ cho đội bóng xứ sở Bạch Dương trong trận đấu diễn ra trên Sân vận động Trung tâm tại Yekaterinburg.
Trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5/10 trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).
Hàn Quốc sẽ tăng cường lắng nghe ý kiến của Vận động viên và Huấn luyện viên, đồng thời rà soát hệ thống đào tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh tại đấu trường Olympic.
HLV Kim Sang-sik khẳng định dù gặp nhiều vấn đề về nhân sự song đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ quyết tâm đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.