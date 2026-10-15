Chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe, tăng sức bền và hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh

Đi bộ hay chạy bộ, hoạt động nào thực sự giúp bạn sống lâu hơn? Nghiên cứu khoa học mới đây cho thấy dù chỉ 5 phút chạy mỗi ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn với sức khỏe và tuổi thọ.