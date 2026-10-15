Lễ cưới tập thể của 52 cặp đôi công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố tổ chức Lễ cưới tập thể cho 52 cặp đôi là công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình hỗ trợ các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn tổ chức hôn lễ tiết kiệm, đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố tổ chức Lễ cưới tập thể năm 2026 cho 52 cặp đôi là công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình chào mừng 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.

Rộn ràng lễ cưới tập thể cho 52 cặp đôi công nhân, người lao động Được hỗ trợ từ trang phục cưới, ảnh cưới đến tiệc mừng, 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động tại TP Hồ Chí Minh có cơ hội thực hiện ước mơ về một lễ cưới trọn vẹn.