Cảnh báo chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán thú cưng trực tuyến

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị lừa đảo khi giao dịch mua bán thú cưng trực tuyến. Dù không phải thủ đoạn mới, hình thức này vẫn khiến nhiều người sập bẫy, với số tiền thiệt hại từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Các đối tượng thường lập tài khoản mạng xã hội giả mạo, đăng tải hình ảnh, video chó, mèo cảnh có ngoại hình đẹp, thuộc các giống có giá trị cao, kèm mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường. Để tạo lòng tin, người bán đưa ra những lý do tưởng chừng hợp lý như chuyển nơi ở, thay đổi công việc, không còn điều kiện chăm sóc hoặc thú cưng sinh sản nhiều cần tìm chủ mới.

Khi có người liên hệ, các đối tượng chủ động tư vấn nhiệt tình, thể hiện sự am hiểu về đặc điểm, cách chăm sóc động vật, qua đó tạo cảm giác tin cậy. Sau khi thống nhất giá bán, chúng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc, thường từ vài trăm nghìn đồng đến 1-2 triệu đồng, với lý do giữ thú cưng hoặc thanh toán trước một phần chi phí vận chuyển.

Sau khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục gửi hình ảnh, video giả mạo về việc thú cưng đã được đóng lồng, bàn giao cho đơn vị vận chuyển nhằm củng cố lòng tin. Tiếp đó, chúng thông báo phát sinh sự cố, chẳng hạn thú cưng bị giữ lại tại trạm kiểm dịch, cần bổ sung giấy tờ hoặc phải nộp phí để được tiếp tục vận chuyển.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của người mua, các đối tượng liên tục thúc ép chuyển thêm tiền, thậm chí đe dọa thú cưng có thể bị tịch thu hoặc tiêu hủy nếu không xử lý kịp thời. Khi nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu, chúng lập tức chặn liên lạc, khóa hoặc xóa tài khoản mạng xã hội, khiến người mua mất cả tiền đặt cọc lẫn khoản tiền chuyển thêm mà không nhận được thú cưng.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là các đối tượng không chỉ lợi dụng tâm lý ham giá rẻ mà còn khai thác tình cảm, sự thương xót của người mua đối với động vật. Khi đã chuyển tiền đặt cọc, tâm lý tiếc khoản tiền đã mất khiến nạn nhân dễ tiếp tục chuyển tiền với hy vọng hoàn tất giao dịch, qua đó bị cuốn sâu hơn vào kịch bản lừa đảo.

Phân tích về thủ đoạn này, ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo an ninh mạng và kinh tế số ATHENA cho biết: Các đối tượng lợi dụng khả năng lan truyền thông tin nhanh, tính ẩn danh và những khó khăn trong việc xác minh danh tính trên mạng xã hội để đăng tải thông tin bán hàng giá rẻ, khuyến mãi hoặc giả mạo thông báo của cơ quan chức năng nhằm thu hút người dùng.

Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng xây dựng nhiều tình huống nối tiếp nhau để tác động tâm lý, từng bước thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc yêu cầu chuyển tiền. Trong trường hợp mua bán thú cưng, mức giá hấp dẫn thường là yếu tố khiến người mua mất cảnh giác, bỏ qua việc kiểm tra thông tin về cửa hàng và người bán.

Để phòng ngừa, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không chuyển tiền đặt cọc cho tài khoản chưa được xác minh; ưu tiên mua bán trực tiếp tại cửa hàng, cơ sở nhân giống có địa chỉ rõ ràng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của thú cưng trước khi thanh toán.

Trường hợp giao dịch trực tuyến, người mua cần chủ động xác minh danh tính người bán, số điện thoại, tài khoản nhận tiền và các thông tin liên quan thông qua những nguồn độc lập, đáng tin cậy.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán trên không gian mạng, không để mức giá hấp dẫn hay những tình huống được dàn dựng nhằm khơi gợi lòng thương cảm chi phối quyết định tài chính; chủ động xác minh thông tin trước khi giao dịch là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ bị lừa đảo, bảo vệ tài sản và góp phần phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp Cơ quan Công an đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng.