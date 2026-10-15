Hà Nội: Thêm 17 người bị triệu tập liên quan vụ gây rối tại Mỹ Đình

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệu tập thêm 17 người liên quan vụ nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Ngày 15/10, Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, làm rõ vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực sân vận động Mỹ Đình trong các ngày 11 và 12/10/2026.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trong thời gian trên, một nhóm thanh niên đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, thực hiện các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, truy xét những người có liên quan. Trong đợt đầu, lực lượng chức năng đã triệu tập 8 người để làm việc.

Đến ngày 14/10, qua công tác xác minh, Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng triệu tập thêm 17 người liên quan. Trong số này có 16 người ở Hà Nội và một người trú tại tỉnh Phú Thọ.

Đáng chú ý, phần lớn những người mới được triệu tập sinh trong các năm từ 2007 đến 2010. Người nhỏ tuổi nhất sinh năm 2010; người lớn tuổi nhất sinh năm 2003.

Theo danh sách do cơ quan Công an cung cấp, 17 người được triệu tập bổ sung gồm 16 trường hợp tại Hà Nội: N.X.N., N.V.C., C.N.Q., N.B.N., Đ.Q.K., N.P.Đ.T., L.H.T., N.A.T., Đ.V.Đ., N.T.M. (cùng sinh năm 2008); T.Q.B., H.M.K. (cùng sinh năm 2007); N.P.V., T.T.A., N.M.T. (cùng sinh năm 2009) và P.N.A. (sinh năm 2010). Trường hợp còn lại là Đ.D.K. (sinh năm 2003), trú tại tỉnh Phú Thọ.

Với việc triệu tập bổ sung 17 người, cơ quan Công an đã mở rộng phạm vi xác minh so với đợt làm việc ban đầu nhằm làm rõ những người có liên quan và hành vi cụ thể trong vụ việc.

Theo thông tin từ Công an phường Từ Liêm, vụ việc đang được làm rõ để xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017./.

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