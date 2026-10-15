Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Lái xe tải bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."

Hội đồng xét xử đồng thời buộc cha, mẹ bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân và là đại diện hợp pháp của bị hại số tiền hơn 246 triệu đồng.

Vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội bởi tính chất nghiêm trọng liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong cũng như những yêu cầu đòi hỏi sự khách quan, chính xác trong quá trình tố tụng.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi ở Vĩnh Long) tử vong. Trung bị truy tố, xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ."

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung. Dù biết các quy định về an toàn giao thông, bị cáo vẫn điều khiển xe tải lấn sang phần đường ngược chiều để vượt xe đang dừng, dẫn đến tai nạn chết người.

Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết liên quan đến trách nhiệm hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng; được xem xét các tình tiết giảm nhẹ gồm gia đình khắc phục hậu quả, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự và phạm tội lần đầu. Tuy nhiên, theo nội dung vụ án, bị cáo chưa khai báo chính xác sự việc sau khi tai nạn xảy ra và chưa thể hiện thái độ hối lỗi.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải biển số 84C-102.77 lưu thông trên tỉnh lộ 901 theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn km 08, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Trung điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái theo hướng đi để vượt xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 đang dừng ở lề phải.

Lúc này, ở phần đường của chiều đi ngược lại có xe đạp điện do em T.N.X.N điều khiển đi một mình, phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển chở em L.M.N.

Thấy xe ôtô tải lấn sang phần đường bên hướng đi của mình nên T.N.X.N thắng và dừng xe lại. Xe của Nguyễn Ngọc Bảo Trân chạy tới và va chạm vào phần phía sau xe đạp điện của N rồi ngã ra bên trái, vẫn nằm trên phần đường theo hướng đi của các em. Bánh trước xe tải do Trung điều khiển chèn lên người Trân, khiến em bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, Trân tử vong cùng ngày do suy hô hấp cấp vì chấn thương ngực kín.

Do những bất đồng quan điểm sau vụ việc, ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân, dùng súng bắn vào đầu Nguyễn Văn Bảo Trung làm cho Trung bị thương tích nặng, sau đó ông Phúc dùng súng tự bắn vào đầu tự sát và đã tử vong.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án hình sự; đến ngày 26/6/2025 khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Bảo Trung bị tổn thương cơ thể 90%. Kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ xác định, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội cho đến thời điểm bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau khi bị bắn, Trung có bệnh lý tâm thần là mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can do Nguyễn Văn Bảo Trung phải điều trị nội khoa, ngoại khoa về các bệnh lý và điều trị bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Nguyễn Văn Bảo Trung bị bệnh mất trí sau chấn thương não mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi./.

Vụ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Tước danh hiệu CAND với 2 cán bộ Tối 26/3, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh.