Quảng Ninh: Cô Tô kích cầu du lịch Thu-Đông bằng các gói ưu đãi

Nhằm thu hút du khách sau mùa cao điểm hè, đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) triển khai chương trình kích cầu du lịch Thu-Đông năm 2026 với nhiều gói sản phẩm liên kết, ưu đãi dịch vụ và hoạt động quảng bá điểm đến.

Chương trình hướng tới kéo dài mùa du lịch biển đảo, tăng hiệu quả khai thác dịch vụ và từng bước xây dựng Cô Tô trở thành điểm đến hấp dẫn quanh năm.

Theo Kế hoạch số 392/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, chương trình kích cầu được triển khai với sự chủ trì của Hội Du lịch Cô Tô, phối hợp cùng các phòng, ban chuyên môn, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn. Trọng tâm là công bố danh sách các đơn vị tham gia, giới thiệu sản phẩm liên kết và triển khai những chính sách ưu đãi phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Điểm nhấn của chương trình là xây dựng các gói dịch vụ kết hợp vận chuyển, lưu trú, ăn uống, đi lại, tham quan và trải nghiệm. Thay vì lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, du khách có thể tiếp cận các combo tích hợp tàu cao tốc, nghỉ tại khách sạn hoặc homestay và sử dụng xe điện tham quan những điểm nổi bật trên đảo. Các doanh nghiệp đồng thời được khuyến khích áp dụng hình thức giảm giá, phát hành voucher, tặng thêm hoặc bổ sung dịch vụ nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng.

Việc liên kết các dịch vụ được kỳ vọng giúp du khách thuận tiện hơn trong quá trình lên kế hoạch, kiểm soát chi phí và lựa chọn hành trình phù hợp. Đối với doanh nghiệp, đây cũng là giải pháp tăng cường hợp tác, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh trong giai đoạn lượng khách thường giảm so với mùa Hè.

Trước đó, ngày 30/9/2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô đã triển khai chương trình kích cầu, phát triển du lịch mùa Thu-Đông, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân xây dựng, đăng ký chương trình ưu đãi đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, tham quan và vui chơi giải trí. Địa phương cũng định hướng phát triển các sản phẩm trải nghiệm phù hợp với đặc điểm mùa du lịch cuối năm, kết hợp hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại, dịch vụ và giới thiệu sản phẩm địa phương.

Cùng với các gói ưu đãi, Cô Tô phát động chiến dịch truyền thông du lịch mùa Thu-Đông năm 2026 với thông điệp “Cô Tô mùa Thu - Tự hào điểm đến ASEAN." Nội dung quảng bá tập trung vào cảnh quan thiên nhiên, biển đảo, văn hóa, con người địa phương và những giá trị đặc trưng của điểm đến. Các sản phẩm du lịch xanh, nghỉ dưỡng, văn hóa-lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm đời sống cộng đồng được chú trọng giới thiệu, góp phần mở rộng lựa chọn cho du khách ngoài những hoạt động tắm biển vốn phổ biến vào mùa Hè.

Định hướng này phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch Cô Tô theo hướng xanh, thông minh, thân thiện, an toàn và bền vững. Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 392.000 lượt khách, trong đó có 3.300 lượt khách quốc tế, với doanh thu du lịch phấn đấu đạt 1.176 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu, Cô Tô chú trọng nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm, đồng thời phát huy vai trò của chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh và tương tác với du khách.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng tăng, việc kéo dài mùa du lịch không chỉ phụ thuộc vào chính sách giá mà còn đòi hỏi sản phẩm đa dạng, chất lượng phục vụ ổn định và khả năng kết nối giữa các đơn vị cung ứng. Vì vậy, chương trình kích cầu Thu-Đông được kỳ vọng tạo động lực để doanh nghiệp chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình phục vụ khách.

Thông qua các gói ưu đãi gắn với trải nghiệm và chiến dịch quảng bá đồng bộ, Cô Tô hướng tới khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch trong những tháng cuối năm, tăng doanh thu cho khu vực dịch vụ, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Qua đó, địa phương từng bước khắc phục tính mùa vụ, củng cố hình ảnh điểm đến biển đảo giàu sức hấp dẫn và tạo nền tảng cho phát triển du lịch bền vững trong những năm tiếp theo./.

Du lịch Quảng Ninh khởi sắc, rộng đường về đích năm 2026 Trong 8 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón trên 17 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 51.008 tỷ đồng, tăng 23%, tạo thêm động lực để Quảng Ninh hướng tới hoàn thành các mục tiêu.