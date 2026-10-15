"Bắt tay" phát triển mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng tiêu thụ hàng Việt

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch.

Định hướng này bám sát Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với yêu cầu phát triển du lịch mua sắm gắn với hàng hóa Việt Nam, các trung tâm mua sắm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm. Đây được xác định là một hướng phát triển sản phẩm du lịch quan trọng, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Trước đó, ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án "Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045," với ba mô hình chủ yếu: làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng. Giai đoạn 2026-2030, Đề án thí điểm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc; giai đoạn 2030-2045 hướng tới nhân rộng mô hình ra cả ba miền.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh mối liên hệ chặt chẽ giữa phát triển du lịch và thị trường trong nước, đặc biệt trong việc mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam.

"Cùng với outlet, phát triển kinh tế ban đêm cũng mở ra dư địa lớn để kết nối thương mại với du lịch. Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ, trong đó đề xuất trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xây dựng chính sách phát triển chợ đêm phù hợp điều kiện địa phương," ông Trần Hữu Linh cho hay.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra mục tiêu đến năm 2030: du lịch đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành Du lịch không chỉ mở rộng quy mô mà còn phải đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và giá trị đóng góp cho nền kinh tế, trong đó nâng cao mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách là yêu cầu cốt lõi.

"Với sự đồng hành của hai cơ quan cùng sự hưởng ứng của các địa phương và doanh nghiệp, chương trình hợp tác sẽ góp phần đưa du lịch mua sắm trở thành sản phẩm chiến lược, có sức hấp dẫn và giá trị gia tăng cao; thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt Nam; nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của du khách, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, chất lượng," ông Khánh nhấn mạnh.

Theo Bản ghi nhớ, hai bên phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối quảng bá, truyền thông và kích cầu tiêu dùng với các sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung. Hai bên chú trọng hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ du khách.

Hai bên cũng tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với trung tâm thương mại, siêu thị và điểm bán hàng; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và phối hợp truy xuất nguồn gốc hàng hóa nhằm củng cố niềm tin của du khách.

Đáng chú ý, hai bên phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh của khách du lịch về hàng giả, hàng lậu, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng và an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch. Thông tin phản ánh từ ứng dụng "Du lịch Việt Nam-Vietnam Travel" sẽ được kết nối với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; đồng thời hướng dẫn du khách nhận diện địa chỉ mua sắm uy tín, nâng cao kỹ năng tiêu dùng an toàn, góp phần xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, bền vững tại các điểm đến./.

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành ít nhất một mô hình outlet Đề án vừa được ban hành khuyến khích Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.