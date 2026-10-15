Thành phố Hồ Chí Minh nước rút để đạt tăng trưởng 2 con số

Sáng 15/10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, GRDP 9 tháng của Thành phố có mức tăng trưởng cao trong khoảng 10 năm gần đây, tuy nhiên vẫn chưa đạt mục tiêu tăng trưởng 9,43% theo kịch bản đề ra (thấp hơn 0,37%). Với kết quả này, để đạt kịch bản tăng trưởng 10,2% cả năm 2026 thì nhiệm vụ quý 4 phải tăng 13,23%. Do đó, Thành phố cần phải điều chỉnh kịch bản tăng trưởng đối với các ngành, lĩnh vực có tăng trưởng chưa đạt.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết thực hiện mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng; tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng; đồng thời rà soát các ngành, lĩnh vực, dự án, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh có khả năng tạo thêm tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tạo thêm khối lượng và giá trị tăng thêm trong năm 2026.

Đồng thời, Thành phố đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100%; tháo gỡ khó khăn về đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách; khơi thông và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Thành phố tiếp tục xử lý các dự án, công trình, khu đất và tài sản công tồn đọng. Cùng với đó hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực xã hội cho phát triển.

Về đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh Thành phố phấn đấu đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ông Nguyễn Văn Được đề nghị các sở, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tiến độ, tỷ lệ giải ngân và kịp thời xử lý vướng mắc; rà soát từng dự án, chủ đầu tư, gói thầu và khối lượng công việc còn lại; xác định cụ thể nguyên nhân chậm giải ngân và biện pháp xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra thực địa; tập trung tháo gỡ các vướng mắc về chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán.

Với mục tiêu thu ngân sách cả năm trên 1 triệu tỷ đồng, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong giai đoạn nước rút này, Thành phố sẽ rà soát toàn bộ các nguồn thu, từng địa bàn, khu vực, ngành, lĩnh vực và khoản thu, xác định rõ khả năng thu trong những tháng cuối năm; xây dựng tiến độ thu cụ thể theo từng tháng, tập trung vào các khoản còn dư địa và có khả năng tăng thu.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung đẩy nhanh các khoản thu từ đất, nhất là tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai; đẩy nhanh xác định, phê duyệt giá đất cụ thể, tạo điều kiện để các đơn vị được giao đất, cho thuê đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, kịp thời; hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện để tổ chức đấu giá, thu nộp trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Cụ thể hơn, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết Sở Tài chính sẽ đôn đốc thu hồi khoảng 10.000 tỷ đồng các khoản phải thu theo kết luận thanh tra, kiểm toán; phối hợp xử lý ghi thu-ghi chi các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai. Bên cạnh đó đôn đốc thu hồi khoảng 52.400 tỷ đồng vốn tạm ứng đầu tư công; tham mưu điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân.

Trong khi đó Thuế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường các nguồn thu nội địa và thu dầu thô; phấn đấu thu nội địa tối thiểu 800.000 tỷ đồng trong năm 2026; riêng quý 4 cần thu thêm khoảng hơn 230.000 tỷ đồng. Thuế Thành phố sẽ tập trung rà soát toàn bộ các khoản nợ thuế, xây dựng danh sách các khoản nợ có khả năng thu ngay trong quý 4.

Ngành thuế đồng thời phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và các địa phương rà soát, đẩy mạnh thu từ đất (định giá, đấu giá các lô lớn, thanh toán bằng đất…); phấn đấu thu đất đạt mức cao nhất có thể (hướng tới 189.000 tỷ đồng). Song song đó, tăng cường quản lý thuế thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, bất động sản, nhà thầu ngoại tỉnh và các hoạt động có rủi ro thất thu cao; và đẩy nhanh thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế.

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, các Chi cục Hải quan khu vực 2, khu vực 15 cần nỗ lực thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tối thiểu 200.000 tỷ đồng trong năm 2026; riêng quý 4 cần thu thêm khoảng hơn 60.000 tỷ đồng. Mặt khác, ngành hải quan cần tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí tuân thủ; tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt các nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ.

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP quý sau tăng so với quý trước (quý 1 tăng 8,59%, quý 2 tăng 8,68% và quý 3 tăng 9,86%). Tính chung 9 tháng, GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 19/34 địa phương cả nước./.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng quý 4 bứt phá để hoàn thành mục tiêu năm 2026 Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước áp lực rất lớn trong hoàn thành ba mục tiêu lớn về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách của năm 2026.