Bộ Y tế: Không sử dụng khám chữa bệnh từ xa để thay thế, trì hoãn cấp cứu

Ngày 15/10, Bộ Y tế thông tin vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về việc triển khai thí điểm hướng dẫn hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa và hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Hướng dẫn làm rõ các mô hình triển khai, điều kiện thực hiện, trách nhiệm chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn người bệnh, bảo mật thông tin.

Hướng dẫn áp dụng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ, người hành nghề, người bệnh/người đại diện hợp pháp và cơ sở tiếp nhận có nhân viên y tế hỗ trợ trong phiên khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

Danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa áp dụng theo quy định của Bộ Y tế. Ưu tiên triển khai giai đoạn đầu đối với tái khám, theo dõi bệnh mạn tính ổn định, tư vấn sau ra viện, theo dõi điều trị tại cộng đồng, đánh giá tuân thủ và sàng lọc ban đầu để quyết định khám trực tiếp/chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Việc khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải theo quy định về danh mục bệnh, tình trạng bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Không sử dụng khám bệnh, chữa bệnh từ xa để thay thế hoặc trì hoãn cấp cứu; không áp dụng cho can thiệp, phẫu thuật, thủ thuật hoặc điều khiển thiết bị từ xa khi chưa có quy trình kỹ thuật riêng và điều kiện pháp lý tương ứng.

Hướng dẫn xác định hai mô hình khám bệnh, chữa bệnh từ xa. Mô hình thứ nhất là người hành nghề trực tiếp tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh. Mô hình thứ hai là người hành nghề thực hiện hoạt động này với sự hỗ trợ của nhân viên y tế tại địa điểm của người bệnh.

Việc lựa chọn mô hình căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng sử dụng thiết bị của người bệnh, điều kiện kết nối, khả năng cung cấp thông tin và các chỉ số sức khỏe cần thiết, đồng thời phù hợp với năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất và điều kiện kỹ thuật của cơ sở y tế.

Hướng dẫn nhấn mạnh, khám bệnh, chữa bệnh từ xa không được thay thế hoặc làm chậm trễ việc cấp cứu. Khi người bệnh có dấu hiệu cần xử trí khẩn cấp, không đủ thông tin để đánh giá hoặc cần được thăm khám trực tiếp, người hành nghề phải hướng dẫn người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp.

Các hoạt động phẫu thuật, thủ thuật, can thiệp hoặc điều khiển thiết bị y tế từ xa không được thực hiện nếu chưa có quy trình kỹ thuật riêng và chưa đáp ứng các điều kiện pháp lý tương ứng.

Cơ sở y tế triển khai khám bệnh, chữa bệnh từ xa phải đáp ứng các điều kiện về giấy phép hoạt động, phạm vi chuyên môn, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Về điều kiện đối với người hành nghề khám chữa bệnh từ xa, hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ phải có giấy phép hành nghề còn hiệu lực, thực hiện đúng phạm vi hành nghề và đúng phân công của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.../.

Thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh từ xa Hà Nội sẽ xây dựng trung tâm điều hành tại Sở Y tế cùng hệ thống điều khiển đa điểm MCU, nền tảng Telehealth dùng chung để điều phối, giám sát hoạt động hội chẩn, tư vấn, khám bệnh, chữa bệnh từ xa.