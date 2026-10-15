Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỷ đồng, đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn nhất cả nước, được kỳ vọng tạo trục kết nối chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, Tây Ninh và các đầu mối giao thông, công nghiệp, cảng biển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Việc khởi động hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 tại Tây Ninh ngày 15/10 đánh dấu bước chuyển từ chuẩn bị đầu tư sang triển khai công trình; đồng thời đặt ra yêu cầu lớn về tiến độ, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công trên toàn tuyến.

Lễ khởi động do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với nhà đầu tư Tập đoàn Sơn Hải tổ chức với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Theo quy hoạch, đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dài gần 160 km, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 120.000 tỷ đồng, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng chia sẻ áp lực giao thông cho khu vực nội đô, tăng khả năng kết nối các tuyến cao tốc, khu công nghiệp và cảng biển, tạo điều kiện tổ chức lại không gian phát triển công nghiệp, đô thị và logistics trên quy mô vùng.

Trong tổng thể dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh được giao triển khai ba dự án thành phần với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 68.000 tỷ đồng; trong đó, hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 khởi động ngày 15/10 được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), có tổng chiều dài khoảng 78,3 km (bao gồm đoạn cuối tuyến thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Hai dự án gồm đoạn từ kênh Thầy Cai đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, vốn đầu tư sơ bộ hơn 20.000 tỷ đồng, và đoạn từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến cảng Hiệp Phước, vốn đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh góp phần kết nối Tây Ninh với hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay và các trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển của tỉnh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Còn dự án thành phần 1-4 do tỉnh tổ chức thực hiện, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên, với vốn đầu tư sơ bộ gần 25.000 tỷ đồng. Riêng đoạn tuyến qua địa bàn Tây Ninh dài gần 75 km, đi qua 15 xã, với diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 681 ha. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng, bảo đảm tái định cư và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai thi công đồng bộ, đáp ứng mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2029.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, Vành đai 4 là dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển của tỉnh, nhất là trong không gian phát triển mới.

Theo ông, giá trị của dự án không chỉ là giải quyết nhu cầu giao thông mà quan trọng hơn là kết nối các không gian phát triển của Tây Ninh với mạng lưới giao thông và chuỗi sản xuất, logistics của toàn vùng. Khi tuyến đường hoàn thành, hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của tỉnh sẽ có thêm hướng kết nối thuận lợi đến cảng biển, cảng hàng không; đồng thời tạo điều kiện phát triển các khu công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc tuyến.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại lễ khởi động, nhấn mạnh ý nghĩa kết nối vùng và yêu cầu bảo đảm tiến độ triển khai dự án. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, Tây Ninh đã huy động các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và 15 xã có tuyến đi qua tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, tỉnh tổ chức đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng từ ngày 15/5 đến 12/8/2026, kết hợp vận động người dân và rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc.

Đến nay, Tây Ninh đã chi trả bồi thường gần 4.850/5.220 trường hợp, đạt gần 93%; diện tích đã chi trả, bàn giao đạt gần 642/681 ha, tương đương hơn 94%.

Kết quả này có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong đó, sự đồng thuận của người dân có đất bị ảnh hưởng giữ vai trò quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, đối với phần mặt bằng còn lại, tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết nhưng phải bảo đảm đúng quy định, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Những trường hợp chưa rõ về chính sách, phương án bồi thường sẽ tiếp tục được giải thích, vận động để tạo đồng thuận; công tác tái định cư phải gắn với yêu cầu ổn định đời sống của người dân.

Dù đạt tỷ lệ cao, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn 375 trường hợp chưa hoàn tất chi trả, với diện tích hơn 39 ha và số tiền gần 1.250 tỷ đồng thuộc các phương án đã được phê duyệt. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, thừa kế, đo đạc, hồ sơ pháp lý và tranh chấp. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 4/2026, tiếp tục vận động, đối thoại với các hộ dân và xử lý những trường hợp không đồng thuận theo đúng quy định pháp luật.

Một thách thức khác là bảo đảm vật liệu cho công trình. Nhu cầu cát phục vụ Vành đai 4 cùng các dự án trọng điểm khác trên địa bàn Tây Ninh giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 22 triệu m³. Trước nguy cơ thiếu nguồn cung, tỉnh đang phối hợp với An Giang, Vĩnh Long để tìm nguồn cát và làm việc với Đồng Nai về nguồn đá, nhằm chủ động vật liệu cho các công trình trong giai đoạn triển khai cao điểm.

Ở góc độ nhà đầu tư, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cho biết, doanh nghiệp xác định tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công với cường độ cao, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đại diện nhà đầu tư tham gia triển khai dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Nhà đầu tư cam kết đặt yêu cầu chất lượng công trình lên hàng đầu, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thi công và quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để những vướng mắc thuộc trách nhiệm của mình ảnh hưởng đến tiến độ chung. Mục tiêu là hoàn thành công trình đúng thời hạn, đạt chất lượng cao nhất, bảo đảm hiệu quả khai thác và độ bền vững của công trình trong quá trình sử dụng.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, Ban sẽ phối hợp với nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và các địa phương rà soát tiến độ từng phần việc, chủ động phương án huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu và kịp thời đề xuất xử lý khó khăn phát sinh. Quá trình triển khai phải bảo đảm đồng bộ giữa tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động và hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu từ thời điểm khởi động, các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư và nhà thầu chuyển trọng tâm sang tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ, bám sát mục tiêu hoàn thành công trình trong năm 2029.

Ban Quản lý dự án phải bám công trường, làm đầu mối điều phối, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; những nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo để giải quyết, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng tiến độ chung. Các nhà đầu tư, nhà thầu phải huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng yêu cầu người đứng đầu các cơ quan nhà nước trực tiếp theo dõi, xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không để thủ tục hành chính trở thành điểm nghẽn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng và quản lý vốn đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra tiến độ, lấy kết quả thực hiện từng mốc công việc làm căn cứ đánh giá trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một tuyến đường mới mà còn là hạ tầng kết nối có ý nghĩa định hình không gian phát triển của cả vùng. Với Tây Ninh, yêu cầu đặt ra là chuyển quy mô đầu tư lớn thành tiến độ thực tế, giải quyết các điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu và tổ chức thi công, qua đó bảo đảm mục tiêu đưa công trình vào khai thác năm 2029, phát huy hiệu quả kết nối, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng cho địa phương và toàn vùng./.

Tây Ninh khởi công dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 28/4 Tây Ninh sẽ khởi công xây dựng 2 khu tái định cư thuộc xã Đức Huệ và Hòa Khánh trước ngày 28/4; khởi công xây dựng khu tái định cư thuộc các xã Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc và Tân Tập trước ngày 30/5.

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