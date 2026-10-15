Quảng Ninh gấp rút giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm

Hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026,” thành phố Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình trọng điểm.

Đây được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tạo điều kiện triển khai thi công liên tục, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh, trên địa bàn hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho 22 dự án trọng điểm với tổng diện tích trên 9.400 ha. Tính đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 6.300 ha (tăng gần 390 ha so với tháng 8), trong đó có 12 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng.

Kết quả trên cho thấy công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực, khối lượng thực hiện đạt tỷ lệ cao so với tổng nhu cầu phải giải phóng mặt bằng. Nhiều địa phương đã nỗ lực xử lý các hồ sơ phức tạp, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động nhân dân, tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Chỉ đạo tại hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy đầu tháng 10 vừa qua, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại rất lớn, yêu cầu các cấp, ngành xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong giai đoạn nước rút từ nay đến cuối năm 2026. Thành phố sẽ cương quyết xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố Quảng Ninh sẽ tập trung giải phóng mặt bằng 3.356,67 ha còn lại (4.473 trường hợp): Lập tiến độ theo tuần cho từng dự án, nhóm hồ sơ; trọng tâm là các dự án: khu đô thị Hạ Long Xanh; các khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Sông Khoai, Đông Triều; Quốc lộ 4B; dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh không để kéo dài sang năm 2027; cưỡng chế theo quy định đối với trường hợp đủ điều kiện nhưng không chấp hành.

Thực tế triển khai cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ không phải do thiếu vốn mà do mặt bằng chưa được bàn giao đồng bộ. Do đó, chính quyền các xã, phường, đặc khu đang chủ động phối hợp với các chủ đầu tư tăng cường đối thoại, công khai minh bạch chính sách và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân.

Tại cấp cơ sở như xã Quảng La, Đảng ủy xã đã chỉ đạo rà soát từng công trình, dự án; xác định rõ nguyên nhân vướng mắc mặt bằng và phương án xử lý theo nguyên tắc “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả.”

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La cho biết, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò người đứng đầu để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, khơi thông nguồn lực đầu tư công và tạo động lực phát triển lâu dài.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Quảng Ninh yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thêm các mũi thi công tại những vị trí đã có mặt bằng sạch. Việc nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thu hồi vốn tạm ứng cũng được thực hiện khẩn trương nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Quảng Ninh sau điều chỉnh (tính đến ngày 23/9/2026) đạt 36.060 tỷ đồng (tăng 12.771 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm giao). Tính đến hết quý 3, toàn thành phố đã giải ngân được 16.342 tỷ đồng, vượt 259 tỷ đồng so với chỉ tiêu giải ngân đến hết quý 3.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ công tác giải phóng mặt bằng đến tổ chức thi công, Quảng Ninh phấn đấu trong quý 4 giải ngân thêm khoảng 12.864 tỷ đồng, nâng tổng số vốn giải ngân cả năm đạt khoảng 29.206 tỷ đồng, hoàn thành 150% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trước ngày 31/12/2026.

Các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu đã lập kịch bản giải ngân theo tuần cho từng dự án, trọng tâm các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2 và vốn năm 2025 kéo dài (còn khoảng 2.264 tỷ đồng), gắn kết quả giải ngân với đánh giá người đứng đầu./.

Hà Nội: Chuyển biến mới trong giải phóng mặt bằng dự án nhà ở xã hội ở Phúc Lợi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phúc Lợi cho biết việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng góp phần hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.