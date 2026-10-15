Lâm Đồng: Sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường nội ô Đà Lạt đón Festival hoa

Nhiều tuyến đường, nút giao ở khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang được cơ quan chức năng triển khai nâng cấp, sửa chữa, khắc phục tình trạng xuống cấp để đón Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11-2026 vào tháng 12 tới.

Theo ghi nhận ngày 15/10, tại nút giao đường Nguyễn Tử Lực-Trần Quốc Toản (gần hồ lắng số 1, cạnh hồ Xuân Hương) đang được đơn vị thi công tăng tốc sửa chữa.

Thiết bị cơ giới khẩn trương cào bỏ lớp mặt đường nhựa đã bị lún, nứt, hư hỏng. Sau đó gia cố thêm lớp đá dăm, lu lèn để chuẩn bị thảm thêm lớp nhựa đường, hoàn thiện bề mặt.

Tại ngã ba Nguyễn Đình Chiểu-Sương Nguyệt Ánh-Yersin (phường Lâm Viên- Đà Lạt) hiện cũng đang được thi công mở rộng nút giao và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, dự kiến hoàn thành trước tháng 12/2026.

Tương tự, trên các tuyến đường Trần Đại Nghĩa, Tô Hiệu, Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Hoa Thám, Vạn Kiếp, Lê Văn Tám… cũng được đơn vị chuyên môn triển khai nâng cấp hệ thống mương thoát nước, làm mới mặt đường hoặc dặm vá các vị trí xuống cấp, xuất hiện ổ gà nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc thi công đang được khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, nhằm hoàn thiện các công trình vào đầu tháng 12 tới.

Nguồn kinh phí nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nêu trên được cân đối từ ngân sách của địa phương với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Mục tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân, du khách, đặc biệt trong giai đoạn tỉnh Lâm Đồng đang chuẩn bị tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026, dự kiến khai mạc vào tháng 12 tới.

Trước đó, nhiều người dân, du khách đã phản ánh nhiều tuyến đường nội ô Đà Lạt, thuộc một số phường như Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt bị xuống cấp trầm trọng.

Trong số đó có nhiều tuyến đường dẫn vào trường học, bệnh viện, chợ, khu dân cư đông đúc… đã gây khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện, nhất là vào các dịp cuối tuần, kỳ nghỉ lễ đông đúc./.

Festival Hoa Đà Lạt 2026: Kết nối sắc hoa, đánh thức tiềm năng du lịch Lâm Đồng Khi sắc hoa kết nối đô thị-nông thôn, cao nguyên-vùng ven biển, sự kiện tạo thêm hành trình trải nghiệm cho du khách, thúc đẩy du lịch, chuyển hóa giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế.

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