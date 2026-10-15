Sẽ thông báo tuyến đường cao tốc xử phạt quy định về tốc độ, khoảng cách

Liên quan đến quy định về đảm bảo tốc độ và khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường cao tốc, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết Cục Đường bộ Việt Nam đang giao khu quản lý đường bộ, sở xây dựng các địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách và hướng dẫn, thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân trước khi áp dụng.

Tại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng vào chiều nay (ngày 15/10), theo ông Lê Kim Thành, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tích cực và toàn diện nhờ vào việc thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban ngành về hạ tầng, phương tiện, đào tạo… kết quả kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người tử vong, số người bị thương) dù quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, số lượng xe cơ giới tăng nhanh.

Ông Thành nhìn nhận tai nạn giao thông vẫn xảy ra và có dư địa phức tạp, chỉ trong 9 tháng qua, trung bình mỗi ngày có 26,54 người tử vong và ước tính năm nay dưới 10.000 người tử vong do tai nạn giao thông, đây là con số lớn.

Chỉ ra có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, ông Thành cho biết tác động lớn từ tốc độ, khoảng cách gây ra tai nạn với con số trung bình chiếm khoảng 18%.

“Tốc độ xe chạy cao dừng xe và hãm càng lớn, khối lượng xe lớn và nặng thì động năng lớn đòi hỏi hãm phanh và trượt dài hơn xe con nên khoảng cách lớn hơn. Do đó, văn hóa chấp hành pháp luật giao thông thành thói quen, xây dựng tuân thủ về trật tự an toàn giao thông,” ông Thành nhấn mạnh.

Thông tin về Việt Nam là một trong các nước thành viên công ước Viena năm 1968, theo Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, đảm bảo tốc độ và khoảng cách khi lưu thông trên đường đã được thực hiện trong thời gian dài khi Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư 13, Thông tư 31 và Thông tư 38. Ngoài ra, Nghị định 168 của Chính phủ cũng quy định xử phạt về hành vi vi phạm giao thông này.

Sau khi cơ quan chức năng xử phạt tốc độ trên cao tốc, ông Thành khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành có các giải pháp tổ chức giao thông và báo hiệu đường bộ trên các tuyến cao tốc, tổ chức trực quan và giúp tài xế đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng sẽ rà soát đánh giá tốc độ và khoảng cách để sửa đổi Thông tư 38 (nếu cần); tuyên truyền cho lái xe nhất là tình huống đông người, thời tiết xấu giảm tốc độ đột ngột; hoàn thiện giáo trình lái xe duy trì giữ khoảng cách; áp dụng thí điểm trên một số tuyến cao tốc và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã gửi danh sách các tuyến đường, khu vực trong thời gian tới.

“Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang giao khu quản lý đường bộ, sở xây dựng các địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách và hướng dẫn, thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân trước khi áp dụng,” ông Thành tiết lộ thêm./.