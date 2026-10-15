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Mỹ tính dùng bom công phá lớn nhằm vào các cơ sở của Iran

Truyền thông Mỹ và Israel đưa tin Washington đang xem xét phương án sử dụng bom MOAB gần 10 tấn nhằm vào các cơ sở của Iran nếu nối lại chiến dịch quân sự.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tính dùng bom công phá lớn nhằm vào các cơ sở của Iran

Tổng thống Ukraine bác khả năng tổ chức bầu cử

Nhật Bản bác cáo buộc về "chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới"

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Mỹ #Iran #Chiến tranh Iran #Vũ khí hạt nhân #Báo chí quốc tế

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