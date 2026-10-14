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IMF: xung đột Houthi và Saudi Arabia có thể ảnh hưởng người dân toàn thế giới

Tổng Giám đốc IMF đưa ra cảnh báo trong bối cảnh giao tranh khốc liệt giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi ở Yemen đã bùng nổ trong những ngày gần đây.

Trần Quyên
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/10, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, cảnh báo các cuộc tấn công gần đây nhằm vào Saudi Arabia có thể tác động đến người dân "ở khắp mọi nơi," trong bối cảnh xung đột tại khu vực giàu năng lượng này đang làm gia tăng mối quan ngại về nền kinh tế toàn cầu.

Phát biểu họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên năm 2026 của IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Thái Lan, bà Georgieva nhận định nền kinh tế Saudi Arabia có vai trò quan trọng đối với khu vực và toàn thế giới, do đó những diễn biến mới hiện nay có nguy cơ gây ra các tác động tiêu cực đối với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Lời cảnh báo được đưa ra khi các quan chức và chuyên gia tập trung tại Thái Lan để thảo luận về những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, bao gồm chi phí năng lượng tăng cao và mối lo ngại về tính bền vững của làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, nợ công đang phình to ở các nền kinh tế phát triển cũng là một rào cản lớn, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chạm đỉnh nhiều thập kỷ khi các ngân hàng trung ương chịu áp lực phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Bà Georgieva kêu gọi các nhà hoạch định chính sách khẩn cấp điều chỉnh chính sách tài chính trước khi xảy ra một cuộc khủng hoảng thực sự. Cụ thể, ở thời điểm hiện tại, các nước có thể tăng nguồn thu ngân sách, hợp lý hóa chi tiêu và nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công.

Bà Georgieva đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh giao tranh khốc liệt giữa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi ở Yemen đã bùng nổ trong những ngày gần đây, với các đợt tập kích nhắm vào các cơ sở năng lượng trong khu vực.

Đợt leo thang căng thẳng này làm trầm trọng thêm những lo ngại về tác động của cuộc khủng hoảng Trung Đông đối với tăng trưởng toàn cầu, khi giá dầu thô tăng vọt kể từ khi eo biển chiến lược Hormuz bị phong tỏa do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng phát hồi tháng Hai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Houthi #trí tuệ nhân tạo #IMF Arập Xêút Yemen
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