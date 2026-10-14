Houthi tấn công quy mô lớn nhằm vào sân bay và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia

Ngày 14/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một sân bay và các cơ sở dầu mỏ ở Saudi Arabia, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục các đợt tập kích tương tự trong những ngày tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Masirah TV do Houthi kiểm soát, người phát ngôn lực lượng quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào tập đoàn năng lượng Aramco của Saudi Arabia tại Dhahran (tỉnh Đông) và một nhà máy lọc dầu của Aramco ở thủ đô Riyadh, cũng như sân bay quốc tế King Khalid.

Theo ông Sarea, Houthi đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV, nhắm trúng các mục tiêu, gây hỏa hoạn và nhiều thiệt hại.

Ông Sarea nhấn mạnh đây là hành động đáp trả cuộc tấn công mà liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thực hiện trước đó nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen và các khu vực khác do Houthi kiểm soát. Lực lượng liên quân đã thực hiện 2.281 đợt không kích và bắn tên lửa kể từ khi đợt leo thang mới nhất bắt đầu.

Ông Sarea tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Saudi Arabia trong những ngày tới, nhắm vào các sân bay và cơ sở dầu mỏ. Ông cũng cảnh báo các hãng hàng không quốc tế, người dân và nhân viên cần tránh xa các sân bay và cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia mà Houthi đưa vào danh sách mục tiêu.

Houthi đưa ra tuyên bố trên sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã chặn 6 tên lửa và 3 UAV của Houthi hướng về phía Saudi Arabia trong ngày trước đó.

Nhà chức trách Saudi Arabia ngày 14/10 cho biết một tòa nhà của tập đoàn Aramco tại Dhahran là mục tiêu của cuộc tấn công tối trước đó gây ra một vụ hỏa hoạn nhỏ, trong khi mảnh vỡ từ 2 tên lửa hành trình bị đánh chặn ở Riyadh đã khiến 4 người bị thương và làm hư hại 15 ngôi nhà.

Trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích kho chứa và cơ sở phân phối nhiên liệu Al-Sabaha của Công ty Dầu khí Yemen ở phía Tây Sanaa, cũng như các cơ sở nhiên liệu tại tỉnh Hodeidah bên bờ Biển Đỏ.

Căng thẳng giữa hai bên gia tăng trong những ngày gần đây, sau cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh vào cuối tuần trước, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu sau đó tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nhằm vào Houthi./.

Houthi lập tức cảnh báo trả đũa sau vụ không kích vào Yemen của Saudi Arabia Mới đây, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa đôi bên.