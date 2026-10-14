Xung đột tại Trung Đông: Thêm 2 tàu bị tấn công ở eo biển Hormuz

Ngày 14/10, Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết có hai tàu bị hư hại nhẹ sau khi bị tấn công tại eo biển Hormuz một ngày trước đó.

Theo UKMTO, cả 2 tàu đều bị trúng vật thể chưa xác định, nâng tổng số vụ tấn công nhằm vào tàu, thuyền tại eo biển Hormuz trong cùng ngày lên 4 vụ.

UKMTO cho biết một tàu container trọng tải 50.000 tấn và một tàu khác trọng tải 19.000 tấn đã bị tấn công, nhưng chỉ bị hư hại nhẹ và vẫn tiếp tục hành trình. Không có báo cáo về thương vong trong các cuộc tấn công này.

Trước đó, UKMTO cho hay có 2 vụ tấn công khác nhằm vào một tàu chở dầu và một tàu container, nhưng không nêu rõ có thiệt hại hay thương vong hay không.

Công ty an ninh hàng hải Vanguard của Anh cũng xác nhận các cuộc tấn công đã nhắm vào 4 tàu mang cờ Singapore, cờ Barbados và cờ Quần đảo Marshall.

Theo Vanguard, một tàu container đã bị chìm, trong khi số phận của một tàu chở dầu hiện vẫn chưa rõ. Hai tàu còn lại đã tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, ngày 14/10, Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một tàu container đã vi phạm quy định khi cố tình đi qua eo biển Hormuz mà chưa được phép và đã trúng thủy lôi ở phía Nam tuyến đường thủy này.

Theo Sepah News (kênh tin tức chính thức của IRGC), tàu chở hơn 2.500 container đã bị nổ và bùng cháy dữ dội sau khi va phải thủy lôi. Hải quân IRGC cảnh báo các tàu, thuyền trong khu vực tăng cường cảnh giác nhằm tránh va chạm với các container đang trôi nổi trên mặt nước.

Iran và Mỹ tiếp tục tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của các nước Vùng Vịnh.

Iran thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu, thuyền với cáo buộc đi qua vùng biển này mà không có sự cho phép của Tehran, trong khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Hãng tin Axios ngày 13/10 đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước để thảo luận về khả năng nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trước khi Israel tổ chức bầu cử Quốc hội (Knesset) vào cuối tháng 10.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, chiến dịch phối hợp tiềm tàng giữa Mỹ và Israel có thể nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran. Các quan chức cấp cao Mỹ nói với Axios rằng ông Netanyahu viện dẫn những nỗ lực được cho là của Iran nhằm khôi phục năng lực hạt nhân làm lý do để tiến hành các cuộc không kích mới.

Nếu các hoạt động quân sự nhằm vào Iran được nối lại, diễn biến này có thể ảnh hưởng đến cả cuộc bầu cử tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11.

Liên quan đến vấn đề Liban, ngày 13/10, Ngoại trưởng nước này Youssef Raggi cho biết Chính phủ Liban chọn con đường đàm phán trực tiếp sau khi giải pháp quân sự không đạt được các mục tiêu đề ra.

Theo ông, mục tiêu của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Liban và Israel là giải phóng những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chấm dứt các cuộc tấn công của Israel, khôi phục thẩm quyền của nhà nước trong việc quyết định chiến tranh và hòa bình, đồng thời đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước. Ông Raggi đưa ra tuyên bố này trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với Đại sứ các nước Arab tại Moskva (Liên bang Nga)./.

IRGC tuyên bố Eo biển Hormuz là "ranh giới đỏ chiến lược" của Iran Mạng tin tức iranintl.com dẫn lời chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ahmad Vahidi cảnh báo Mỹ và các thế lực "bên ngoài khu vực" khác không có quyền can thiệp vào Eo biển Hormuz.

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