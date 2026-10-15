Quảng Trị khát vọng vươn tầm với mạng lưới logistics đa phương thức

Sự hội tụ của Cảng hàng không Quảng Trị và Cảng biển nước sâu Mỹ Thủy đang kiến tạo mạng lưới logistics đa phương thức, mở ra bệ phóng đưa Quảng Trị hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trên dải đất miền Trung nắng gió, tỉnh Quảng Trị đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược định vị lại không gian phát triển kinh tế biển. Vùng đất từng trải qua nhiều gian khó năm xưa nay đang vươn mình trở thành điểm trung chuyển chiến lược trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Sự kết nối đồng bộ giữa các đại dự án hạ tầng then chốt đang từng bước hiện thực hóa quy hoạch tổng thể của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với quy mô gần 24.000 hécta. Đây không chỉ là bài toán giải quyết giao thông thuần túy, mà còn là bản tuyên ngôn mở đường cho dòng vốn đầu tư quốc tế đổ về vùng đất giàu tiềm năng này.

Mảnh ghép hạ tầng không gian

Những ngày này, không khí thi công trên đại công trường Cảng hàng không Quảng Trị diễn ra vô cùng khẩn trương. Toàn bộ cán bộ, kỹ sư và công nhân đang dồn toàn lực chạy đua với thời gian nhằm bảo đảm tiến độ đưa dự án về đích đúng hẹn.

Máy bay Cessna 208 (Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng) thực hiện 3 tuyến bay đánh giá phía trên Cảng Hàng không Quảng Trị ở các cao độ 600m và 300m, với tốc độ trung bình 220km/h kiểm tra an toàn tĩnh không tại Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự kiện bay kiểm tra tĩnh không đường cất hạ cánh sáng nay (15/10) đã đánh dấu mốc kỹ thuật mang tính bước ngoặt của dự án cảng hàng không cấp 4C này. Bước kiểm tra kỹ thuật hàng không nhằm đánh giá toàn diện các thông số thực tế ban đầu, tạo tiền đề vững chắc phục vụ việc hoàn thiện mạng đường bay dân dụng trong tương lai gần.

Ông Đoàn Viết Kiên, đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Đoàn Viết Kiên, đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Quảng Trị khẳng định: "Đối với Cảng hàng không Quảng Trị nói riêng và các cái dự án cảng hàng không nói chung thì bước bay kiểm tra tĩnh không là dấu mốc kỹ thuật rất là quan trọng. Nó đánh giá cái sự hoàn thiện ban đầu của một cái dự án sân bay và là bước kiểm tra kỹ thuật hàng không để đánh giá và có những thông số cụ thể ban đầu để tiến hành các cái bước hoàn thiện tiếp theo."

Theo ông Đoàn Viết Kiên, các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị hàng không hiện đã hoàn thành gần 90% khối lượng. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn T&T cùng Ban Quản lý dự án đang đặt quyết tâm cao nhất để đưa công trình vào vận hành thương mại vào tháng 3/2026.

Khát vọng từ cánh sóng biển

Cách khu vực sân bay không xa về phía bờ biển, Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang từng ngày thay đổi diện mạo để khẳng định vị thế cửa ngõ hướng biển chính yếu của toàn vùng Bắc Trung Bộ.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, Khu kinh tế Đông Nam (Quảng Trị). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dự án sở hữu quy mô 685ha với 10 bến cảng hiện đại, có năng lực tiếp nhận các tàu chở hàng trọng tải lớn lên đến 100.000 DWT cùng tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng. Toàn bộ công trình được phân kỳ thành 3 giai đoạn chiến lược kéo dài đến năm 2036, trong đó giai đoạn 1 tập trung xây dựng 4 bến cảng then chốt nhằm sớm khai thông mạch giao thương quốc tế.

Đến nay, hai bến cảng số 1 và số 2 đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/7/2026, tạo bước đà quan trọng để chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành toàn bộ 4 bến cảng giai đoạn 1 ngay trong năm 2027.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Phó Trưởng ban, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị chia sẻ: "Mỹ Thủy là ‘mắt xích hạt nhân’ kết nối địa phương với chuỗi cung ứng toàn cầu. Với năng lực đón tàu đến 100.000 DWT kết hợp cùng thế ‘song trục không – thủy’, chúng tôi kỳ vọng Khu kinh tế Đông Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ, vươn lên thành cửa ngõ hướng biển vượt trội trên Hành lang Kinh tế Đông – Tây, trở thành ‘nhà máy kiến tạo giá trị gia tăng’ cho nền kinh tế nhờ hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ logistics hiện đại.””

Mở rộng không gian phát triển

Sự hội tụ đồng bộ giữa hạ tầng cảng biển và hàng không đang mở ra những vận hội phát triển chưa từng có cho mảnh đất lửa Quảng Trị. Trong bức tranh tổng thể đó, mạng lưới giao thông vận tải được xác định là chìa khóa mở đường đón làn sóng đầu tư của các tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Lễ ký giao ước thi đua tiến độ dự án Cảng hàng không Quảng Trị. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định, một trong những điều kiện tiên quyết để thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh là phải giải quyết được vấn đề giao thông, vận tải. Trong đó, hàng không có vai trò hết sức quan trọng. Và Quảng Trị cũng là một trong số ít địa phương trên cả nước có hai sân bay sau hợp nhất, sáp nhập. Đây là một lợi thế rất đặc biệt".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cam kết chính quyền luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về quy trình, thủ tục cho các doanh nghiệp. Địa phương khẳng định sự ủng hộ tối đa không chỉ trong lĩnh vực hàng không mà còn với tất cả các chương trình đầu tư công nghiệp, năng lượng và logistics trên địa bàn.

Tầm nhìn chiến lược cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị đang tạo bệ phóng vững chắc cho Quảng Trị tự tin cất cánh. Vùng đất lửa anh hùng năm xưa nay đang khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước.