An Giang khẩn trương hoàn thiện 3 đề án mang tính bước ngoặt cho Phú Quốc

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 3 và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý 4/2026.

Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả kịch bản tăng trưởng năm 2026, phấn đấu GRDP đạt từ 10,71% trở lên. Tỉnh quyết tâm huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 113.500 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước từ 32.362 tỷ đồng trở lên; sản xuất nông nghiệp, với tổng sản lượng lúa đạt từ 8,8 triệu tấn trở lên, trong đó lúa chất lượng cao trên 72,59%.

Đối với công tác đầu tư công và dự án APEC 2027, Tỉnh ủy yêu cầu tập trung dồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, bảo đảm giải ngân tối đa nguồn vốn. Tỉnh tập trung xử lý dứt điểm 100% các dự án tồn đọng, kéo dài, chỉ đạo các Tiểu ban APEC và Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để vận hành thử nghiệm hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất và tổ chức diễn tập các phương án an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Các bên liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, không để kéo dài gây bức xúc trong dân.

Trong quý 4/2026, An Giang khẩn trương hoàn thiện để trình Trung ương 3 đề án mang tính bước ngoặt cho Phú Quốc, gồm Đề án công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, Đề án mô hình tổ chức bộ máy Khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc và Đề án phát triển đô thị Phú Quốc.

Chuyển đổi số và phát triển khoa học-công nghệ được xác định là động lực đột phá, tỉnh đặt mục tiêu đưa tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số đạt 8% GRDP, đưa chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của An Giang vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, An Giang phát động thực hiện quyết liệt Chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng số, dữ liệu số và Chiến dịch 45 ngày xây dựng, làm sạch, đồng bộ dữ liệu đảng viên và dân cư.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh trong quý 4/2026, tỉnh tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm đảm bảo thực chất, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu GRDP cả năm đạt trên 10%, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh...

Trong 9 tháng của năm 2026, An Giang nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, duy trì đà tăng trưởng kinh tế-xã hội tích cực, tạo những bước chuyển mang tính nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,23%. An Giang tiếp tục khẳng định vai trò vựa lương thực, thủy sản lớn của cả nước. Sản lượng lúa đạt gần 7,4 triệu tấn, tăng 1,64%; thủy sản bứt phá, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,74%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 25,27%; kim ngạch xuất khẩu tăng 7,42%. Ngành du lịch đón 23,4 triệu lượt khách, đạt 93,9% kế hoạch năm; trong đó lượng khách quốc tế đạt 1,94 triệu lượt, tăng 56,6%. Tổng thu từ hoạt động du lịch 57.922 tỷ đồng...

Một nhiệm vụ chính trị quan trọng là công tác chuẩn bị phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc có bước chuyển mạnh mẽ từ khâu hoàn thiện cơ chế, thủ tục sang tổ chức thực hiện đồng bộ trên thực địa. Những vấn đề lớn, phức tạp về cơ sở pháp lý, thẩm quyền và hướng xử lý đã được Trung ương và tỉnh xác định rõ ràng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị riêng về công tác này. Các phương án công trình hạ tầng, lễ tân, hậu cần, y tế, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và chống khủng bố đang được đẩy nhanh tiến độ thi công và chuẩn bị điều kiện vận hành.

Tỉnh ủy An Giang cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Cụ thể, trong số 36 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026 hiện còn 6 chỉ tiêu đạt mức thấp, dưới 75% kế hoạch; quy mô kinh tế mới đạt 243.132,2 tỷ đồng (đạt 72,58% chỉ tiêu Nghị quyết). Tốc độ tăng GRDP đạt 9,23%, thấp hơn kịch bản đề ra là 9,71%; huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 80.416 tỷ đồng (đạt 70,85% chỉ tiêu Nghị quyết)... Hai “điểm nghẽn” lớn nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng. Tổng giá trị giải ngân đạt 16.151 tỷ đồng, bằng 55,90% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao và 57,86% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao.

Giải phóng mặt bằng, thu hồi đất triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc đã tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, làm phát sinh lượng đơn thư khiếu nại. Các cơ quan chức năng mới giải quyết được 293/1.070 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt 27,38%; tiến độ thi công một số dự án APEC chưa đồng đều…/.

Phú Quốc ghi thêm dấu ấn trên bản đồ khu vực trước thềm APEC 2027 Phú Quốc vượt ngưỡng tăng trưởng tham chiếu ở 5 thị trường Đông Nam Á. Đặc biệt, sức hút của đảo ngọc trên bản đồ du lịch khu vực đang có cơ hội khẳng định bằng dấu mốc lớn khi đăng cai APEC 2027.