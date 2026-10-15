Hà Tĩnh cấp phép dự án dệt may hơn 2.373 tỷ đồng tại KCN Bắc Thạch Hà

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án TC APPAREL (VIETNAM) tại Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (giai đoạn 1), xã Việt Xuyên, với tổng vốn hơn 2.373 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD).

Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ và đưa vào vận hành trước tháng 5/2030, bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp và các ngành phụ trợ trên địa bàn.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án có tổng vốn 2.373,12 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư góp hơn 1.001,98 tỷ đồng, chiếm 42,22% tổng vốn; phần vốn huy động khoảng 1.371,13 tỷ đồng.

TC APPAREL (VIETNAM) sẽ kết hợp sản xuất sợi, hàng may mặc, thùng carton và túi plastic, đồng thời phát triển các dịch vụ phụ trợ như cho thuê nhà xưởng, nhà kho, sản xuất và phân phối hơi nước. Doanh nghiệp thực hiện dự án được định hướng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hoạt động chế xuất.

Theo thiết kế, mỗi năm dự án có thể sản xuất 8,5 triệu sản phẩm may mặc, 6.400 tấn sợi, 5,5 triệu thùng carton và 9 triệu túi plastic. Công suất sản xuất hơi nước dự kiến đạt 57.600 tấn/năm. Ngoài ra, dự án dành khoảng 53.633m2 nhà xưởng, nhà kho và văn phòng để cho thuê.

Việc kết hợp sản xuất dệt may với bao bì và các dịch vụ công nghiệp phụ trợ giúp dự án có cơ cấu hoạt động đa dạng. Khi đi vào vận hành, các hạng mục này có thể hỗ trợ nhu cầu sản xuất, lưu kho và đóng gói hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện kết nối các hoạt động trong khu công nghiệp.

Đối với Hà Tĩnh, dự án góp thêm một cơ sở sản xuất quy mô lớn vào Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, qua đó mở rộng cơ cấu ngành công nghiệp và tăng khả năng khai thác hạ tầng khu công nghiệp. Nếu được triển khai đúng kế hoạch, dự án cũng góp phần tạo thêm động lực thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và công nghiệp phụ trợ.

Dự án được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, nhà đầu tư dự kiến hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ, văn phòng A, các nhà xưởng A, B, C, D cùng nhà xưởng sản xuất thùng giấy và túi plastic trước tháng 1/2029.

Ở giai đoạn 2, ba nhà xưởng còn lại sẽ được hoàn thành, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động, khai thác và vận hành trước tháng 5/2030. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài đến hết ngày 29/8/2073.

Với quy mô vốn đầu tư lớn và nhiều hạng mục sản xuất, tiến độ triển khai sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm phát huy hiệu quả. Việc bảo đảm tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng và đưa từng hạng mục vào hoạt động theo kế hoạch cũng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hạ tầng tại khu công nghiệp.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, quốc phòng và an ninh.

Dự án được yêu cầu sử dụng công nghệ mới, tiên tiến, hiện đại, bền vững và thân thiện với môi trường; tăng cường tự động hóa, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Hệ thống xử lý khí thải, nước thải và chất thải phải đáp ứng các quy định hiện hành, bảo đảm hoạt động sản xuất không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Với tổng vốn 90 triệu USD, TC APPAREL (VIETNAM) được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất cho Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà, tạo thêm cơ hội kết nối giữa dệt may và các ngành phụ trợ.

Hiệu quả thực tế của dự án sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng vận hành và mức độ đáp ứng các yêu cầu về công nghệ, môi trường, qua đó đóng góp vào mục tiêu mở rộng sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư của Hà Tĩnh./.

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