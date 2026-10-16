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Houthi sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết lộ kế hoạch tấn công Saudi Arabia

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tiếp nhận công nghệ tiên tiến với sự hỗ trợ từ các bên trong khu vực.

Viết Thành
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Houthi sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết lộ kế hoạch tấn công Saudi Arabia
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tiếp nhận công nghệ tiên tiến, lợi dụng hạ tầng dân sự để tấn công Saudi Arabia.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến Iran.

Tỷ phú Elon Musk "bạo chi" giúp Đảng Cộng hòa giữ ghế Thượng viện Mỹ.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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