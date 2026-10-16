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Thời tiết trên cả nước diễn biến bất thường dưới tác động của El Nino

Dưới tác động của hiện tượng El Nino, mùa đông năm nay tại miền Bắc dự báo sẽ đến muộn với số ngày rét đậm giảm hẳn, còn khu vực Nam Bộ đối mặt nắng nóng diện rộng đến sớm hơn mọi năm.

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Thời tiết trên cả nước diễn biến bất thường dưới tác động của El Nino
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Bản tin 60s ngày 16/10/2026 gồm những nội dung sau:

Thời tiết trên cả nước diễn biến bất thường dưới tác động của El Nino.

Xe giường nằm chở 20 khách mất phanh đâm liên hoàn 4 ôtô ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe ở lòng đường, vỉa hè từ ngày 15/10.

Khởi tố đôi vợ chồng sản xuất hơn 9 tấn gạo “nhái” thương hiệu nổi tiếng.

Giá xăng đồng loạt hạ nhiệt, có loại giảm hơn 1.200 đồng/lít.

Mỹ dự tính dùng bom công phá lớn nhằm vào các cơ sở của Iran.

Tổng thống Ukraine bác khả năng tổ chức bầu cử.

Nhật Bản bác cáo buộc về "chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới"./.

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