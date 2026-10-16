Bộ đôi giặt sấy Funiki giúp gia đình chủ động chăm sóc quần áo hằng ngày

Máy giặt Funiki HWM F8105ADG 10,5 kg tự tính lượng nước và thời gian giặt theo khối lượng quần áo, máy sấy Funiki HD V6100AG 10 kg dùng cảm biến độ ẩm để kiểm soát quá trình sấy, giúp các gia đình chủ động việc giặt phơi trong những ngày mưa kéo dài.

Tháng 10 nằm trong giai đoạn thời tiết có thể xuất hiện những đợt mưa, dông tại nhiều khu vực miền nam, khiến việc phơi quần áo ngoài trời trở nên khó chủ động. Độ ẩm không khí cao khiến quần áo phơi ngoài trời không kịp khô, còn phơi trong nhà thường mất hơn một ngày mà vẫn có mùi ẩm mốc, khó chịu.

Với các gia đình có nhiều thành viên, lượng quần áo cần giặt mỗi ngày thường khá lớn, từ trang phục đi làm, đi học đến quần áo sinh hoạt thường nhật. Chị Hoàng Thị Giang (34 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Mùa này đi làm cả ngày, tối về cũng sợ mưa tạt nên tôi phơi hết trong nhà. Đồ lâu khô lắm, sáng ra hai vợ chồng đi làm, con đi học mà quần áo vẫn còn ẩm, mặc vào có mùi.”

Để chủ động làm khô quần áo trong những ngày mưa hoặc khi không gian phơi hạn chế, nhiều gia đình trẻ lựa chọn bổ sung máy sấy bên cạnh máy giặt. Nắm bắt nhu cầu này, Điện lạnh Hòa Phát giới thiệu bộ đôi giặt sấy Funiki gồm máy giặt cửa trước HWM F8105ADG 10,5 kg, giá tham khảo 6 - 7 triệu đồng, và máy sấy thông hơi HD V6100AG 10 kg, giá 6-8 triệu đồng. Với dung tích phù hợp cho gia đình 3–5 người, máy giặt 10,5 kg đi cùng máy sấy 10 kg giúp quần áo sau một mẻ giặt có thể chuyển sang sấy ngay, không cần chia nhỏ thành nhiều mẻ.

Máy giặt tự tính nước theo lượng đồ

Thông thường, các gia đình hay gom giặt chung quần áo của cả nhà vào buổi tối. Lượng đồ mỗi ngày mỗi khác, có hôm chỉ vài bộ đồng phục, có hôm thêm khăn tắm, đồ thể thao. Nếu dùng cùng một mức nước và thời gian cho mọi lần giặt, máy sẽ lãng phí khi ít đồ hoặc giặt chưa sạch khi nhiều đồ.

Máy giặt Funiki HWM F8105ADG trang bị hệ thống suy luận ảo Fuzzy Logic, có khả năng tự tính toán lượng nước và thời gian cần thiết cho chu trình giặt dựa trên khối lượng quần áo đưa vào. Người dùng chọn chương trình phù hợp, máy sẽ tự điều chỉnh quá trình vận hành theo cài đặt. Máy sử dụng động cơ Inverter BLDC được bảo hành 10 năm, đảm bảo vận hành ổn định và tiết kiệm điện.

Máy có 15 chương trình giặt. Chế độ đồ trẻ em và chế độ vải mỏng dùng khi cần giặt riêng những món đồ dễ hỏng hoặc cần vệ sinh kỹ hơn. Chị Tâm Anh (37 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Tối về chỉ muốn dành thời gian cho con nên hai vợ chồng dồn hết quần áo vào giặt chung cho nhanh. Bảng điều khiển dễ dùng, hôm nào đồ của bé cần giặt riêng thì tôi chọn chế độ đồ trẻ em, không phải nghĩ nhiều."

Trong mùa mưa, lồng giặt ít được làm khô sau mỗi lần dùng nên dễ đọng ẩm và sinh nấm mốc. Đây cũng là lý do nhiều gia đình thấy quần áo vừa giặt xong vẫn có mùi ẩm. Máy giặt Funiki được trang bị nhóm tính năng Hygiene Care+ hạn chế tích tụ vi khuẩn và hỗ trợ làm sạch lồng giặt, đem lại sự an tâm hơn cho người dùng.

Cảm biến độ ẩm giúp kiểm soát thời gian sấy

Máy sấy Funiki HD V6100AG dùng cảm biến SmartSensor kết hợp công nghệ Fine AI để đo độ ẩm của quần áo trong suốt quá trình sấy. Cách kiểm soát này giúp hạn chế tình trạng sấy quá mức, đồng thời hỗ trợ chăm sóc sợi vải và giảm nhăn.

Lồng sấy đảo chiều quay theo chu kỳ để quần áo không bị cuộn thành khối. Cơ chế sấy đảo chiều giúp quần áo được đảo tơi trong lồng, hạn chế xoắn rối và tăng khả năng tiếp xúc với luồng khí nóng, từ đó hỗ trợ làm khô đồng đều hơn. Máy có 12 chương trình sấy cho nhiều nhu cầu, từ quần áo mỏng đến các loại đồ dày. Với những sản phẩm như chăn, ruột gối hoặc đồ có vật liệu đặc biệt, người dùng nên kiểm tra nhãn hướng dẫn chăm sóc trước khi sấy.

Máy sấy Funiki HD V6100AG giúp gia đình chủ động làm khô quần áo. (Ảnh: Vietnam+)

"Cả tuần nay mưa suốt, tôi mới thấy mua máy sấy là đúng. Hai vợ chồng đi làm cả ngày, giờ không phải lo trời mưa nữa. Giặt xong cho sang sấy, khô rồi gấp luôn. Cuối tuần phát sinh giặt vỏ gối, chăn mỏng hay ga giường cũng vô tư," chị Tâm Anh nói.

Funiki HD V6100AG là dòng máy sấy thông hơi, hơi ẩm được thải trực tiếp ra ngoài trong quá trình sấy. Máy nên được đặt ở nơi thông thoáng như ban công, lô gia, hoặc lắp ống dẫn hơi ra ngoài để giữ không gian trong nhà khô ráo.

Bộ đôi giặt sấy Funiki được Điện lạnh Hòa Phát phát triển dựa trên thói quen sinh hoạt của các gia đình Việt, đặc biệt là gia đình trẻ ở đô thị với nhà diện tích nhỏ, ít chỗ phơi và ít thời gian cho việc nhà. Sản phẩm tập trung vào những tính năng dùng hằng ngày như tự điều chỉnh theo lượng đồ, sấy theo độ ẩm và vệ sinh lồng giặt, không trang bị nhiều công nghệ ít dùng đến, khiến giá thành tăng cao.

Với tổng giá khoảng 12 đến 15 triệu đồng cho cả hai máy, bộ đôi Funiki nằm trong phân khúc phổ thông, phù hợp với các gia đình lần đầu đầu tư máy sấy hoặc muốn thay mới cả bộ thiết bị giặt./.

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