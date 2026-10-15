Thành phố Hồ Chí Minh tăng nguồn lực cho khởi nghiệp sáng tạo

Từ hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, ươm tạo dự án đến kết nối đầu tư và phát triển doanh nghiệp, các cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo ra những đột phá mạnh mẽ trong thực tiễn.

Việc nâng mức hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động ươm tạo dự án khởi nghiệp, cùng với cơ chế kết hợp các nguồn lực từ các quỹ về khoa học công nghệ, sẽ tạo thêm nguồn lực để các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, mở rộng thị trường và vươn tầm khu vực, quốc tế.

Hỗ trợ các hoạt động ươm tạo

Triển khai Luật Phát triển đô thị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND, quy định lĩnh vực, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách Thành phố cho chi phí ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, thay thế Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND.

Trên cơ sở kế thừa chính sách trước đây, nghị quyết mới điều chỉnh các tiêu chí, yêu cầu kết quả đầu ra và tăng mức hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo thêm 25% ở từng giai đoạn. Theo đó, mức hỗ trợ cho dự án khởi nghiệp sáng tạo ở giai đoạn ý tưởng là 50 triệu đồng, thời gian thực hiện không quá 6 tháng; dự án ở giai đoạn kiểm chứng được hỗ trợ 100 triệu đồng, thời gian không quá 12 tháng; dự án giai đoạn tăng tốc được hỗ trợ 500 triệu đồng, thời gian không quá 12 tháng.

Kinh phí được sử dụng để hỗ trợ tiền công lao động trực tiếp, chi phí tổ chức tuyển chọn dự án, thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo, cố vấn hỗ trợ chuyên môn cho dự án, dịch vụ hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo, chi phí sử dụng hạ tầng, thiết bị phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thử nghiệm thị trường.

Chính sách ưu tiên hỗ trợ các dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử và an ninh mạng, công nghệ tài chính, logistics và đô thị thông minh, công nghệ y tế và giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, công nghệ xanh, năng lượng, môi trường và kinh tế biển, du lịch và công nghiệp văn hóa, cùng các lĩnh vực khác phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND, trong giai đoạn 2024-2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 35 nhiệm vụ với 179 dự án khởi nghiệp sáng tạo, tổng kinh phí hơn 18,3 tỷ đồng. Đây là cơ sở thực tiễn để Thành phố tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngân sách cho hoạt động ươm tạo.

Từ góc độ đơn vị trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, bà Hoàng Thị Thoa, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trung tâm tập trung các chương trình đào tạo, trải nghiệm, cuộc thi, ươm tạo, kết nối đầu tư, cố vấn khởi nghiệp và chương trình Startup Tour, nhằm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, giảng viên và cộng đồng khởi nghiệp thành phố. Trong đó, sinh viên được hỗ trợ từ giai đoạn hình thành ý tưởng đến triển khai dự án, tiếp cận các mô hình kinh doanh thực tế và từng bước hoàn thiện sản phẩm.

Đặc biệt, sinh viên còn được hỗ trợ kinh phí làm sản phẩm mẫu, thử nghiệm sản phẩm với khách hàng và thị trường để hoàn thiện mô hình kinh doanh. Các nhóm khởi nghiệp được hỗ trợ kiến thức chuyên môn, sử dụng phòng thí nghiệm, trang thiết bị nghiên cứu, kết nối với chuyên gia, doanh nhân và cố vấn.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, nhà trường đẩy mạnh các chương trình ươm tạo bằng nguồn lực của trường kết hợp với kinh phí hỗ trợ từ bên ngoài; trong đó, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND đã hỗ trợ cho 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của trường ở giai đoạn tiền ươm tạo.

Bà Hoàng Thị Thoa đánh giá chính sách của Thành phố đã tạo điều kiện để các dự án khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực theo từng giai đoạn phát triển, đồng thời thúc đẩy hoạt động của các trung tâm, vườn ươm. Việc nâng mức hỗ trợ theo nghị quyết mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án khởi nghiệp về nguồn lực tài chính, hỗ trợ các trường đại học, trung tâm và vườn ươm triển khai hiệu quả hơn các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ ươm tạo, bà Thoa cho rằng các chính sách mới cũng góp phần thúc đẩy kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp. Qua đó, các dự án khởi nghiệp có thêm điều kiện ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, đồng thời tạo cơ hội để sinh viên tham gia trực tiếp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Đa dạng nguồn vốn cho khởi nghiệp

Cùng với việc hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự tham gia của khu vực nhà nước và tư nhân. (Nguồn: Vietnam+)

Theo ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, bên cạnh các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, quỹ đầu tư liên doanh liên kết đang có trên thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với sự tham gia của khu vực nhà nước và tư nhân.

Quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước là 200 tỷ đồng, 300 tỷ đồng còn lại được huy động từ các tập đoàn lớn. Theo định hướng, quy mô Quỹ sẽ đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035.

Quỹ ưu tiên đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghiệp công nghệ số có tiềm năng tăng trưởng nhanh, tạo ra sản phẩm, công nghệ và mô hình kinh doanh có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Ông Trần Trọng Tuyên cho biết theo Luật Phát triển đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bổ sung 200 tỷ đồng mỗi năm cho Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố. Một nội dung quan trọng khác là Thành phố sẽ triển khai cơ chế kết hợp nguồn lực từ ba quỹ về khoa học công nghệ hiện có, gồm: Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố; Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố và Quỹ phát triển khoa học, công nghệ của doanh nghiệp. Các nguồn quỹ này sẽ kết hợp hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Ông Hoàng Đức Trung, Giám đốc Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Quỹ đã tiếp nhận khoảng 50 đề xuất đầu tư từ các vườn ươm, chương trình tăng tốc và các kênh kết nối trực tiếp; dự kiến sẽ triển khai 1-2 khoản giải ngân đầu tiên trong quý 4/2026. Trên thực tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới kết nối và các đối tác đồng hành lâu dài. Vì thế, không chỉ tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, Quỹ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng năng lực quản trị, kết nối nguồn lực thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vươn ra khu vực, quốc tế.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực. Theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu năm 2026 của StartupBlink (Trung tâm Nghiên cứu và Lập bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, trụ sở tại Thụy Sĩ), Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí thứ 98 và lần đầu tiên vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố xếp thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và thứ 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Cùng với đó, Thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp.

Với các chính sách hỗ trợ ươm tạo, sự tham gia của hệ thống trung tâm, vườn ươm cùng cơ chế huy động vốn đầu tư mạo hiểm, Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo có khả năng kết nối các nguồn lực, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp công nghệ, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới./.

TP Hồ Chí Minh phát động cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch Cuộc thi nhằm tuyển chọn, phát triển và kết nối những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh.

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