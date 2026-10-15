Giá dầu WTI rời khỏi mức cao ba tuần trong phiên giao dịch 15/10

Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên giao dịch 15/10, khi các nhà đầu tư đang cân nhắc giữa những rủi ro đối với nguồn cung do các cuộc tấn công vào tàu thuyền qua eo biển Hormuz, với nỗ lực của Mỹ nhằm cắt giảm chi phí vận tải dầu mỏ thông qua việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với tàu chở dầu.

Vào lúc 14 giờ 57 phút theo giờ Việt nam, giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 2,13 USD, tương đương 2,01%, xuống mức 103,93 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,012 USD, tương đương 1,18%, xuống 93,97 USD/thùng, đảo ngược đà tăng của phiên trước đó.

Giá dầu WTI từng tăng lên mức cao nhất trong ba tuần ở phiên trước, sau khi lực lượng Houthi tấn công trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia, còn Iran tuyên bố áp dụng các chiến thuật mới nhằm vào các tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Các cuộc tấn công xung quanh tuyến đường thủy này đã tăng mạnh trong 10 ngày qua, trong đó Iran tuyên bố đang gia tăng các đợt tập kích nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn vào tháng trước.

Trước tình hình xung đột làm gián đoạn hoạt động vận tải biển và đẩy chi phí vận chuyển lên mức cao kỷ lục, một quan chức Mỹ mới đây cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét nới lỏng trừng phạt đối với các tàu thuộc "đội tàu bóng tối" từng vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu mỏ từ các quốc gia như Nga, Iran và Venezuela để góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Bên cạnh đó, sản lượng gia tăng từ Nga và Trung Đông cũng góp phần kìm hãm đà tăng giá.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/10 cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 9 đã tăng 65.000 thùng/ngày lên mức 8,43 triệu thùng/ngày.

IEA cũng thông tin thêm rằng xuất khẩu dầu thô từ các nhà sản xuất khu vực Vịnh Ba Tư ở Trung Đông đã tăng 4,4 triệu thùng/ngày trong tháng Chín, đạt khoảng 75% so với mức trước thời điểm nổ ra xung đột./.

Giá dầu WTI của Mỹ lên mức cao nhất trong ba tuần Giá dầu WTI lên mức cao nhất trong ba tuần khi các diễn biến quân sự tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải và nguồn cung, trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh.