VN-Index mất mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng 9 phiên liên tiếp

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 15/10 khi dòng tiền còn yếu, khối ngoại bán ròng gần 714 tỷ đồng. VN-Index giảm gần 7 điểm, chính thức đánh mất mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, VN-Index giảm hơn 6,5 điểm xuống 1.698 điểm. HNX-Index giảm 5,87 điểm còn 259,29 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 0,21 điểm lên 124,15 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 16.800 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE khoảng 14.000 tỷ đồng. Tâm lý thận trọng khiến dòng tiền chưa có sự cải thiện đáng kể, trong khi áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gây sức ép lên diễn biến thị trường.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 714 tỷ đồng trên cả ba sàn trong phiên 15/10, đánh dấu phiên bán ròng thứ 9 liên tiếp, với tổng giá trị gần 20.000 tỷ đồng; trong đó, HOSE chịu áp lực bán ròng lớn nhất với 688 tỷ đồng, tiếp đến là HNX với 25 tỷ đồng, trong khi UPCOM bị bán ròng nhẹ 1 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC dẫn đầu với giá trị bán ròng khoảng 135 tỷ đồng, tiếp đến là STB với 131 tỷ đồng và TCB với 96 tỷ đồng. Các mã VIX, CTG, HPG cũng chịu áp lực bán ròng.

Về diễn biến cổ phiếu, dù VN-Index giảm điểm, thị trường tương đối cân bằng với 333 mã tăng; trong đó có 27 mã tăng trần; 868 mã đứng giá và 298 mã giảm, gồm 18 mã giảm sàn.

Nhóm bất động sản phân hóa rõ nét. VIC và VHM giảm mạnh, lấy đi hơn 4 điểm của VN-Index. Một số mã khác như VPI, VC3 cũng giảm giá, trong khi DXG tăng 2,5%, CEO tăng gần 3% và TCH tăng gần 2%.

Nhóm tài chính diễn biến tích cực hơn. Phần lớn cổ phiếu ngân hàng tăng giá, ngoại trừ TCB, HDB, LPB và STB. Nhóm chứng khoán đồng loạt đi lên; trong đó BVS, VCK và HCM tăng hơn 3%; VIX và VND tăng gần 2%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí giảm mạnh với BSR mất hơn 6%, PVT và PVS giảm hơn 4%, PLX giảm gần 2%. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thế giới quay đầu đi xuống, với dầu WTI giảm xuống dưới 94 USD/thùng và dầu Brent về quanh 104 USD/thùng. Các cổ phiếu bán lẻ lớn như MWG và MSN cũng giảm giá.

Việc VN-Index đóng cửa dưới mốc 1.700 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện và khối ngoại tiếp tục bán ròng, tín hiệu phục hồi của thị trường vẫn cần được theo dõi thêm./.

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục điều chỉnh trong vùng 1.700-1.760 điểm Các chuyên gia cho rằng VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm trong biên độ 1.700-1.760 điểm đồng thời dòng tiền sẽ phân hóa mạnh.

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