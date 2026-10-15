Cần Thơ thúc đẩy kinh tế số, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững

Chiều 15/10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển kinh tế số thành phố năm 2026.

Đây là diễn đàn quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, viện/trường và cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận, đánh giá thực trạng; đồng thời đề ra các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế số phát triển bứt phá, đóng góp thực chất vào tăng trưởng GRDP của địa phương và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo báo cáo tổng hợp từ Cục Thống kê, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 liên tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, từ 6,00% (năm 2020) lên ước đạt 7,38% (năm 2025).

Tuy nhiên, đánh giá từ Bộ Khoa học và Công nghệ, khoảng cách phát triển kinh tế số của Cần Thơ so với bình quân cả nước và các đô thị lớn vẫn còn khá xa. Với tỷ trọng 7,38%, Cần Thơ chỉ đứng thứ 23/34 địa phương và xếp thứ 6/6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) đề xuất giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Đánh giá về khoảng cách này, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhận định, khoảng cách phát triển kinh tế số của Cần Thơ so với bình quân cả nước và các đô thị lớn còn lớn; kinh tế số chưa thực sự thẩm thấu, phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển cho các lĩnh vực kinh tế tại địa phương.

Hệ sinh thái công nghệ số của thành phố còn mỏng về hàm lượng giá trị gia tăng, phần lớn doanh nghiệp tập trung ở khâu phân phối thương mại, còn thiếu các doanh nghiệp đầu đàn dẫn dắt trong các ngành công nghệ cao như Trí tuệ Nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu hay logistics số liên vùng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, địa phương đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận khi hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, chính quyền số phát triển tích cực và nhiều mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp, thương mại điện tử, du lịch từng bước phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, thành phố vẫn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như: quy mô và tỷ trọng kinh tế số chưa tương xứng với tiềm năng; số lượng doanh nghiệp công nghệ số còn ít, năng lực cạnh tranh chưa cao; mức độ ứng dụng công nghệ trong các ngành cốt lõi còn mang tính tự phát; công tác đo lường, thống kê giá trị kinh tế số theo ngành còn lúng túng; đồng thời thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực số chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin.

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, kinh tế thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ dựa trên ba xu thế lớn: sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI) thế hệ mới, dữ liệu trở thành tư liệu sản xuất cốt lõi và chuyển đổi kép số hóa gắn liền với xanh hóa (Twin Transition).

Bà Nguyễn Thị Huyền, Ban Hệ thống Tài khoản Quốc gia, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đề xuất giải pháp tăng quy mô và tỷ trọng kinh tế số trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Ở cấp quốc gia, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và Quyết định số 1033/QĐ-TTg ngày 9/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 -2030" đã xác định kinh tế số là động lực quan trọng hàng đầu, phấn đấu đạt tỷ trọng tối thiểu 30% GDP vào năm 2030. Cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố và quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Cần Thơ đặt mục tiêu đưa tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP vào năm 2030.

Các chuyên gia đề xuất, Cần Thơ tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030. Theo đó, thành phố cần hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), khẩn trương đưa các nghị quyết hỗ trợ công nghệ số, công nghiệp bán dẫn của Hội đồng Nhân dân thành phố vào thực tiễn; đồng thời ban hành khung chính sách thử nghiệm cho các mô hình kinh tế mới như ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong nông nghiệp, thanh toán số chuỗi cung ứng và kinh tế tầm thấp.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng nhấn mạnh việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong các ngành trọng điểm, lấy khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) làm trung tâm chuyển đổi số để số hóa toàn trình chuỗi giá trị nông nghiệp (lúa gạo, thủy sản, trái cây), tự động hóa công nghiệp chế biến, liên thông kho vận-thương mại điện tử và phát triển du lịch thông minh.

Cần Thơ chú trọng phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao bằng cách phát huy thế mạnh trung tâm giáo dục Đồng bằng sông Cửu Long, mở rộng đào tạo khối ngành STEM và siết chặt mô hình hợp tác "3 nhà" gồm: Nhà nước-viện/trường-doanh nghiệp./.

Tây Ninh thúc đẩy bình dân học vụ số, tạo động lực phát triển kinh tế số Tính đến nay, toàn thành phố Đồng Nai đã thành lập được 1.774 “Tổ công nghệ số cộng đồng” với tổng số 10.330 thành viên hoạt động tại 100% các ấp, khu phố trên địa bàn các xã, phường.

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