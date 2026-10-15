Hà Nội tiếp tục thay thế xe buýt điện, mở rộng tỷ lệ đoàn phương tiện xanh

Sáng 15/10, Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội đơn vị trực thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã đưa vào khai thác 15 xe buýt điện VinFast EB8, với sức chứa 60 chỗ mỗi xe trên tuyến buýt số 31 (Bách Khoa-Chèm, Đại học Mỏ).

Theo đó, hành khách đi tuyến sẽ được phục vụ bằng đoàn phương tiện xe buýt điện mới, thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel hiện đang hoạt động trên tuyến.

Đoàn xe buýt điện mới mang màu xanh lá đặc trưng, được thiết kế theo nhận diện thương hiệu Hanoibus, với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các trên thân xe. Diện mạo mới góp phần xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô hiện đại, văn minh, gắn với định hướng phát triển giao thông xanh.

Cùng với thiết kế nhận diện, phương tiện được trang bị sàn thấp thuận tiện cho hành khách lên xuống, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật và các tiện ích hiện đại, hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng phục vụ trên mỗi hành trình.

Lãnh đạo Transerco cho biết việc thay thế phương tiện trên tuyến 31 tiếp tục bổ sung vào chuỗi hoạt động chuyển đổi xanh mà Transerco đang triển khai liên tục trong tháng 10/2026.

Trước đó, trong hai ngày 5-6/10, Tổng công ty đã thay thế 53 xe buýt sử dụng nhiên liệu truyền thống bằng xe buýt điện trên các tuyến 22A, 22B, 30 và 50. Ngày 8/10, 15 xe buýt điện mới được đưa vào khai thác trên tuyến số 83 (Bến xe Gia Lâm-Bến xe Hưng Yên); ngày 12/10, thêm 11 xe buýt điện thay thế đoàn phương tiện trên tuyến số 33.

Từ việc chuyển đổi phương tiện trên từng tuyến cụ thể, Transerco đang từng bước mở rộng tỷ lệ xe buýt điện trong hoạt động vận tải hành khách công cộng, hướng tới mục tiêu đưa tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh vượt 51% vào cuối năm 2026.

“Việc đưa xe buýt điện vào vận hành trên tuyến 31 không chỉ làm mới đoàn phương tiện mà còn góp phần thực hiện định hướng giảm phát thải, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng Thủ đô theo hướng bền vững,” lãnh đạo Transerco khẳng định./.

Hà Nội tiếp tục thay thế đưa vào khai thác hàng loạt các xe buýt điện mới Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục thay thế đưa xe buýt điện vào hoạt động, là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh theo kế hoạch đề ra.