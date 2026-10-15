Cà Mau đồng loạt khởi công 19 công trình hạ tầng giao thông nông thôn

Sáng 15/10, Ủy ban Nhân dân xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, tổ chức Lễ ra quân và khởi công công trình xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn kênh Giữa (ấp 3).

Tham dự lễ có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương.

Đây là một trong 19 công trình được tỉnh Cà Mau tổ chức đồng loạt tại 19 xã, phường trên địa bàn nhằm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030.

Tại lễ ra quân, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết Cà Mau đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% khóm, ấp trên địa bàn tỉnh có đường bêtông giao thông nông thôn với quan điểm hạ tầng nông thôn đi trước để tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội phát triển. Đây thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Để công trình được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và phát huy hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đề nghị chính quyền địa phương cấp xã tổ chức triển khai giám sát thi công chặt chẽ, khoa học; chủ đầu tư, các nhà thầu cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình thi công.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn người dân đồng hành cùng chính quyền địa phương hiến đất hoa màu, vật kiến trúc cùng với chính quyền địa phương thực hiện xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Khánh An, công trình xây dựng tuyến lộ Kênh Giữa (ấp 3) xã Khánh An là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp IV. Quy mô công trình chiều dài 1.080m, ngang 2,5m, lề đường mỗi bên rộng 0,5 mét. Kết cấu công trình: Mặt đường bêtông cốt thép, kết hợp lớp cấp phối đá dăm và xây dựng hệ thống kè cừ gia cố, chống sạt lở bờ sông. Với tổng kinh phí đầu tư 2 tỷ 888 triệu đồng từ ngân sách xã Khánh An.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh An, cho biết công trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn; đồng thời là cơ hội để địa phương từng bước khắc phục khó khăn về hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đời sống, phục vụ phát triển kinh tế của người dân địa phương.

“Mỗi công trình giao thông được triển khai không chỉ mang ý nghĩa về đồng bộ cơ sở hạ tầng mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với người dân. Do đó, địa phương xác định việc tổ chức thực hiện công trình phải bảo đảm nghiêm túc, đảm bảo chất lượng lâu dài nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương,” ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh An, khẳng định.

Tuyến lộ giao thông nông thôn kênh Giữa (ấp 3), xã Khánh An chuẩn bị thi công. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2026-2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn, với tổng nguồn vốn khoảng 14.048 tỷ đồng trong đó ngân sách hỗ trợ khoảng 12.397 tỷ đồng, vận động xã hội hóa xây dựng cầu khoảng 1.421 tỷ đồng và nhân dân đóng góp làm cống khoảng 230 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2026-2027 thực hiện cứng hóa mặt đường 1.251 tuyến đường đã hoàn thành nền đường đất đen, tổng chiều dài khoảng 2.160 km và tiến hành xã hội hóa xây dựng mới và sửa chữa 738 cầu.

Giai đoạn 2028-2030 nâng cấp mặt đường hư hỏng 538 tuyến, tiến hành xã hội hóa sửa chữa và nâng cấp 264 cầu kinh phí khoảng 132 tỷ đồng.

Đồng thời, nâng cấp và mở rộng mặt đường 1.485 tuyến, tổng chiều dài khoảng 3.801km và triển khai cứng hóa mặt đường 815 tuyến tổng chiều dài khoảng 1.437km.

Ông Lê Thành Huấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, thông tin lễ ra quân thực hiện xây dựng giao thông nông thôn được tổ chức đồng loạt tại các xã phường, với 19 công trình được khởi công, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026. Hoạt động này nhằm cổ vũ tinh thần cho các nhà thầu, đơn vị thi công, tạo thêm khí thế sôi nổi, tạo sự lan tỏa và đồng thuận của nhân dân cùng chính quyền địa phương tham gia hiến đất, di dời vật kiến trúc bàn giao mặt bằng, đóng góp ngày công, kinh phí.

Ông Lê Thành Huấn thông tin thêm khi đề án hoàn thành vào năm 2030 thì hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ đạt chuẩn về tiêu chí nông thôn mới. Từ đó nó sẽ tạo cho diện mạo vùng nông thôn ở Cà Mau thêm khởi sắc, giải quyết cho vấn đề đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển du lịch./.

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