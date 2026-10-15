TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công 5 tuyến Metro và 9 dự án hạ tầng trọng điểm

Trong quý 4/2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công khoảng 9 công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách và 5 dự án tuyến đường sắt đô thị. Thành phố cũng dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình, dự án trọng điểm để đưa vào khai thác sử dụng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hoạt động giao thương của doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết, thành phố xác định quý cuối năm phải toàn lực đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, trong đó tập trung tháo gỡ các vướng mắc về chuẩn bị đầu tư, thiết kế, đấu thầu, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán.

Thành phố ưu tiên triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị, chống ngập, chỉnh trang đô thị, y tế, giáo dục, văn hóa, công viên và các công trình có tác động lan tỏa.

Chín dự án hạ tầng trọng điểm, cấp bách được Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công dịp cuối năm nay gồm các dự án nâng cấp, mở rộng đường trục Bắc-Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến lức Long Thành), Quốc lộ 22; xây dựng đường liên cảng Cát Lái-Phú Hữu đến đường Vành đai 3; đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với các công trình xây mới cầu Thủ Thiêm 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2; triển khai các dự án nạo vét, cải tạo môi trường, thoát nước, xây dựng hạ tầng, kết hợp chỉnh trang đô thị rạch Văn Thánh, rạch Ông Bé, rạch Bà Lớn.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc chuẩn bị khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị (Metro), trong đó 2 dự án thực hiện theo phương thức PPP (Metro số 2, đoạn Tham Lương-An Hạ và tuyến Metro Thủ Thiêm-Long Thành); 3 dự án đầu tư công (hai tuyến Metro số 1 và số 2 địa bàn Bình Dương, giai đoạn 1 tuyến Metro số 6, đoạn Tân Sơn Nhất-Phú Hữu).

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số 3 dự án đầu tư công bằng vốn ngân sách thành phố, dự án Metro số 1 địa bàn Bình Dương tổng vốn đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng (nối từ thành phố mới Bình Dương đến ga Suối Tiên của tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên, chiều dài 32,8 km); dự án Metro số 2 địa bàn Bình Dương có tổng vốn đầu tư khoảng 113.000 tỷ đồng (nối từ Thủ Dầu Một đến trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, chiều dài 35 km); giai đoạn 1 của tuyến Metro số 6 dự kiến vốn đầu tư hơn 86.500 tỷ đồng, thực hiện đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu, kết nối với tuyến Thủ Thiêm-Long Thành, chiều dài 23 km.

Trong số hai dự án Metro thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), tuyến Thủ Thiêm-Long Thành được xác định là dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng kết nối trực tiếp trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với cảng hàng không quốc tế Long Thành. Metro Thủ Thiêm-Long Thành dài gần 47 km km, bao gồm đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh dài 11,5 km và qua thành phố Đồng Nai dài gần 36 km.

Giai đoạn 1 của Metro Thủ Thiêm-Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 134.000 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Với Metro số 2 Tham Lương -An Hạ-Khu đô thị Tây Bắc dài 30 km, tổng vốn đầu tư đề xuất cho dự án PPP này là 85.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ đầu tư, khởi công, thực hiện các dự án, công trình hạ tầng trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung khai thác quỹ đất gắn với các dự án hạ tầng, đẩy nhanh cung cấp vật liệu phục vụ các dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đã có kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong khi đó Sở Xây dựng được yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 100% kế hoạch vốn giao; trong đó, đặc biệt quan tâm, ưu tiên giải ngân đối với các dự án trọng điểm, cấp bách đã khởi công. Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ chủ động đôn đốc, phối hợp các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, dự báo biến động giá cả; công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng.

Dịp cuối năm 2026, bên cạnh khởi công, xây mới nhiều công trình hạ tầng, Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến hoàn thành khoảng 10 công trình, dự án trọng điểm.

Các công trình sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng trải rộng trên địa bàn cả 3 khu vực: trung tâm thành phố - nội thành hiện hữu, khu vực Bình Dương và khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đáng chú ý là dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nút giao thông An Phú-nút giao lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, dự án mở rộng đường nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây (đoạn nút giao thông An Phú đến đường Vành đai 2), nâng cấp Quốc lộ 50 và cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Ngoài ra còn có các dự án nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp-Vũng Tàu; xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thuỳ Dương, địa bàn huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ (trước đây)…/.

Rào chắn thi công metro gây ùn ứ tại cửa ngõ Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh Sáng 12/10/2026, đường Trường Chinh, đoạn qua khu vực thi công nhà ga Phạm Văn Bạch của tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành-Tham Lương) xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

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