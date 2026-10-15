Huế tìm giải pháp lập lại trật tự đô thị tại khu phố Tây

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè tại các tuyến đường thuộc khu phố đêm, thường gọi là khu phố Tây, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, trong các ngày không tổ chức phố đi bộ diễn ra thường xuyên, gây ra nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặc dù, lực lượng chức năng đã triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả và giải quyết triệt để vấn đề này. Điều này, đặt ra bài toán cho các cơ quan quản lý về việc vừa khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại khu phố, nhưng vừa đảm bảo an toàn giao thông tại đây.

Khu phố Tây gồm các tuyến đường Chu Văn An-Phạm Ngũ Lão-Võ Thị Sáu là nơi tập trung đông các tập trung nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Vào buổi tối các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật khu phố này tổ chức đi bộ từ 18 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, các tuyến đường sẽ cấm toàn bộ phương tiện giao thông để phục vụ người dân và du khách đi bộ, vui chơi.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong các ngày không tổ chức đi bộ, tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để phục vụ hoạt động kinh doanh thường xuyên diễn ra.

Không gian dành cho người đi bộ bị ảnh hưởng, khiến nhiều du khách phải di chuyển xuống lòng đường, đi chung với các phương tiện giao thông.

Lực lượng chức năng thường xuyên triển khai kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Tuy vậy, tình trạng lấn chiếm vẫn tái diễn.

Anh Hồ Xuân Minh, trú tại thành phố Huế cho rằng, do đã quen với việc đi bộ giữa lòng đường trong những ngày tổ chức phố đi bộ, nên anh vẫn đi giữa lòng đường trong những ngày không cấm xe.

Ngoài ra, vỉa hè bị chiếm dụng để kinh doanh, hoặc để xe máy, khiến việc đi bộ trên phần đường dành riêng trở nên khó khăn.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Quang, khách du lịch chia sẻ, lưu lượng ô tô và xe máy lưu thông qua khu vực này vào những ngày không tổ chức đi bộ khá đông.

Khách du lịch buộc phải đi xuống lòng đường do vỉa hè bị các cửa hàng chiếm dụng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tuy vậy, do vỉa hè bị lấn chiếm, anh và nhiều du khách khác buộc phải đi dưới lòng đường. Điều này làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, nhất là vào những khung giờ đông khách.

Trao đổi với phóng viên về việc tổ chức không gian đi bộ tại khu phố Tây, ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa (thành phố Huế) cho biết, địa phương thường xuyên duy trì lực lượng bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng tại các tuyến đường tại khu phố Tây.

Từ năm 2025, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường tiếp tục hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định, bảo đảm trật tự đô thị.

Đồng thời địa phương cũng phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quy định về tiếng ồn, vệ sinh môi trường và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số hộ kinh doanh vẫn vi phạm việc lấn chiếm vỉa hè.

Ông Phan Lương Bằng cho biết, để giải quyết những bất cập, địa phương đang xây dựng đề án tổng thể về việc khai thác tuyến phố đi bộ tại khu phố này, hướng đến tổ chức hoạt động xuyên suốt cả tuần, thay vì chỉ tập trung vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật như hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hóa, phương án này nhằm tạo không gian phục vụ người dân, du khách, phát triển dịch vụ du lịch; đồng thời, tổ chức việc sử dụng lòng đường, vỉa hè hợp lý hơn, góp phần hạn chế các vấn đề về trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, phường Thuận Hóa cũng đang đề xuất chủ trương đầu tư dự án mái che dọc hai bên vỉa hè các tuyến đường ở phố Tây nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan trong điều kiện thời tiết mưa.

Theo lãnh đạo phường, dự án đã hoàn thành bước xây dựng phương án và đang được đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư. Khi được phê duyệt, công trình dự kiến triển khai đồng bộ trên toàn tuyến…/.

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