Cần Thơ: Truy điệu, an táng 120 hài cốt liệt sỹ quy tập tại Đông Phước, Thới Lai

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sỹ được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ lâm thời Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Đông Phước và xã Thới Lai.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, lãnh đạo Đảng ủy Bộ tư lệnh quân khu 9, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại diện lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Cần Thơ.

Trong điếu văn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý nêu rõ trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, với lòng thành kính, niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Cần Thơ thành kính tưởng niệm, tri ân những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí dâng hương tại Tượng đài Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, lãnh đạo Trung ương cùng các đại biểu đã tiến hành thực hiện các nghi thức viếng, dâng hoa, dâng hương và di chuyển các hài cốt liệt sỹ đến nơi an nghỉ, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Cần Thơ trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước đặc biệt là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tập trung chỉ đạo, huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, tổ chức khảo sát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, từng bước xác định vị trí các phần mộ liệt sỹ còn sót lại tại các nghĩa trang tạm trong thời gian kháng chiến để tiến hành tìm kiếm, quy tập, đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ của thành phố.

Ban Chỉ đạo đã thành lập Tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ, mộ liệt sỹ, thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, kết luận và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành cùng sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phối hợp tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sỹ, vượt chỉ tiêu được giao; đã tổ chức truy điệu, an táng 38 hài cốt liệt sỹ và ngày 15/10 tiếp tục truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sỹ còn lại.

Thời gian tới, Cần Thơ sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan: phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sỹ còn sót lại, tiếp tục xác minh quê quán, đơn vị, thân nhân và lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN, sớm xác định danh tính các liệt sỹ.

Dù danh tính, quê quán, đơn vị chưa được xác định đầy đủ, nhưng với tất cả lòng thành kính và biết ơn, thành phố Cần Thơ trân trọng đón các đồng chí về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân thành phố sẽ chăm sóc, gìn giữ chu đáo các phần mộ và tiếp tục tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính để đưa các liệt sỹ trở về với đầy đủ tên tuổi, quê hương và gia đình./.

Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.