Rộn ràng lễ cưới tập thể cho 52 cặp đôi công nhân, người lao động

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lễ cưới tập thể và tiệc mừng diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế WTC Expo (phường Bình Dương) cùng ngày. Ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành hỗ trợ trang phục cưới, trang điểm, chụp ảnh cưới, bàn tiệc và nhiều phần quà thiết thực, góp phần mang đến ngày vui trọn vẹn cho các cặp đôi.

Chị Nguyễn Ngọc Trâm, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam cùng anh Cấn Duy Kiên, công tác tại Công ty Dịch vụ Bảo vệ Việt Tín cho biết, đối với nhiều công nhân xa quê, để có một lễ cưới trọn vẹn theo đúng nghĩa là một ước mơ không dễ thành hiện thực bởi những bộn bề, lo toan của cuộc sống và điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn.

Có những cặp đôi đã về chung sống nhiều năm, có con nhưng chưa từng có ảnh cưới, nhẫn cưới hay một bữa tiệc để nhận lời chúc phúc từ người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP. Hồ Chí Minh trao giấy đăng ký kết hôn cho các cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động tham gia “Lễ cưới tập thể” năm 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đại diện các cặp đôi tổ chức lễ cưới, chị Trâm bày tỏ cảm ơn các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã quan tâm, hỗ trợ để người lao động có cơ hội đón ngày vui ý nghĩa-ngày kết hôn, được khoác lên mình chiếc áo cưới và chính thức bước vào cuộc sống gia đình là thời khắc thiêng liêng, đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Anh chị sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nuôi dạy con cái trưởng thành, tích cực lao động và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.

Trước đó, các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ), thể hiện lòng thành kính và nguyện vọng xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Tại đây, lãnh đạo Thành phố đã trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi và tham quan Thành phố bằng tuyến đường sắt đô thị-metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Các cặp đôi tiếp tục tham gia chương trình “Hành trình hạnh phúc” với các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng xây dựng gia đình, chăm sóc con cái; đồng thời được kết nối với các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội và học bổng dành cho con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 không chỉ mang đến niềm vui cho 52 cặp đôi mà còn thể hiện sự đồng hành của các tổ chức đoàn thể thành phố trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đây là một hoạt động ý nghĩa chào mừng 44 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982-15/10/2026) và 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026).

Sự kiện góp phần, tạo điều kiện để các cặp đôi đã đăng ký kết hôn theo quy định nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới được chung vui trong ngày trọng đại, đồng thời lan tỏa thông điệp về tình yêu, trách nhiệm và xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh, tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Loan trao giấy đăng ký kết hôn cho các cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động tham gia “Lễ cưới tập thể” năm 2026. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ, lễ cưới tập thể không chỉ giúp đoàn viên, người lao động giảm bớt chi phí tổ chức hôn lễ mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng đối với những người còn khó khăn trong cuộc sống.

Mô hình lễ cưới tập thể nhằm góp phần lan tỏa lối sống văn minh, tiết kiệm, gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Đối với công nhân, người lao động, khi những lo toan về việc làm, thu nhập, nhà ở và chi phí sinh hoạt vẫn hiện hữu, một mái ấm bình yên sẽ là điểm tựa tinh thần để họ yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai.

Bà Thái Thu Xương đánh giá cao sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động, Thành đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cùng các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và mong muốn tinh thần nhân văn của chương trình tiếp tục được lan tỏa thông qua hoạt động chăm lo thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của người lao động, khẳng định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn không dừng lại ở ngày cưới mà còn thể hiện qua việc đồng hành, chăm lo việc làm, thu nhập, nhà ở, phúc lợi và đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động./.

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