Hơn 380.000 người dân Cao Bằng được khám sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi định kỳ

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tính đến giữa tháng 10/2026, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho hơn 380.000 lượt người dân, đạt tỷ lệ bao phủ trên 72,4%.

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang nỗ lực vượt qua các rào cản về kinh phí và dữ liệu, điểm sáng xã Nguyễn Huệ vừa trở thành địa phương đầu tiên hoàn thành 100% kế hoạch, mở ra mô hình kinh nghiệm hiệu quả cho các địa phương vùng cao.

Đến ngày 9/10/2026, xã Nguyễn Huệ trở thành đơn vị đầu tiên của tỉnh Cao Bằng hoàn thành 100% kế hoạch khám sức khỏe toàn dân. Chỉ trong 4 tháng triển khai (từ tháng 6 đến tháng 10/2026), hơn 9.000 người dân trên địa bàn xã được kiểm tra sức khỏe và lập hồ sơ theo dõi định kỳ.

Để đạt được kết quả này, chính quyền xã Nguyễn Huệ huy động cán bộ, y tế thôn bản "đi từng ngõ, rà từng nhà", kết hợp linh hoạt giữa khám tập trung tại trạm y tế và thành lập các tổ khám lưu động. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật hay bệnh nhân liệt giường, lực lượng y tế xã phối hợp cùng Bệnh viện Lão khoa tỉnh đến tận hộ gia đình thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí.

Bị tăng huyết áp và hạn chế vận động sau tai biến, ông Vi Văn Đoàn (56 tuổi, xóm Trưng Vương) chia sẻ, trước đây, đi lại khó khăn nên ông rất ngại đến cơ sở y tế. Nay được các y, bác sỹ đến tận nhà kiểm tra, hướng dẫn uống thuốc đều đặn, ông thấy rất an tâm.

Tương tự, bà Lục Thị Gia (67 tuổi, xóm Canh Biện) cho biết, việc được khám bệnh miễn phí giúp nông dân nghèo, có nhiều bệnh mạn tính giảm bớt áp lực kinh tế và biết cách tự chăm sóc bản thân.

Bên cạnh sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng hành chuyên môn từ tuyến tỉnh đóng vai trò quyết định. Bác sỹ Đàm Trung Nghĩa, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị cử các bác sỹ đa chuyên khoa trực tiếp hỗ trợ tuyến xã, vừa thăm khám tại chỗ vừa chuyển giao kỹ thuật cho y tế cơ sở.

Qua đợt khám, xã phát hiện 3 trường hợp mắc lao trong cộng đồng cùng nhiều người mắc bệnh mạn tính (tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch), từ đó, kịp thời lập hồ sơ quản lý và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.

Ở quy mô toàn tỉnh, tính đến ngày 12/10/2026, Cao Bằng đã tổ chức khám sức khỏe cho 380.608/525.392 người dân có mặt tại địa phương. Chương trình ưu tiên đặc biệt cho các nhóm yếu thế như, người cao tuổi, hộ nghèo, người mắc bệnh mạn tính và học sinh.

Tuy nhiên, chiến dịch diện rộng này đang tạo áp lực tài chính lên các cơ sở y tế cơ sở. Do kinh phí ngân sách năm 2026 chưa được phân bổ chính thức, các đơn vị phải tự cân đối, ứng trước chi phí xăng xe, công tác phí và vật tư tiêu hao cho các đoàn khám lưu động.

Trước thực trạng này, Sở Y tế Cao Bằng đã gửi Tờ trình số 6580/TTr-SYT ngày 9/10/2026 đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét bổ sung tổng kinh phí 75,4 tỷ đồng (bao gồm 23,1 tỷ đồng chi phí đã thực hiện và 52,3 tỷ đồng dự kiến cho số dân chưa khám).

Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh vùng cao còn gặp khó khăn do địa hình chia cắt, một số Trung tâm Y tế thiếu máy chụp X-quang lưu động, nhân lực bác sỹ mỏng. Cổng cơ sở dữ liệu sức khỏe điện tử của Bộ Y tế chưa hoàn thiện chức năng lọc trùng lặp và phải tạm dừng hoạt động nhiều ngày (từ ngày 8-14/10/2026) để nâng cấp, gây ảnh hưởng đến tiến độ cập nhật dữ liệu hằng ngày.

Người dân khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Đánh giá về kết quả chung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng Nông Tuấn Phong nhấn mạnh, việc xã Nguyễn Huệ về đích sớm nhất tỉnh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ từ hệ thống chính trị đến y tế cơ sở. Sở Y tế yêu cầu xã Nguyễn Huệ tiếp tục duy trì quản lý hồ sơ bệnh nhân mạn tính sau khám, đồng thời đúc kết bài học kinh nghiệm để các địa phương khác trên địa bàn tham khảo, nhân rộng.

Để bảo đảm tiến độ toàn tỉnh, ngành Y tế Cao Bằng kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt bố trí nguồn kinh phí 75,4 tỷ đồng nhằm giải tỏa áp lực cho các đơn vị thực hiện; đồng thời đề nghị Bộ Y tế hoàn thiện Cổng dữ liệu sức khỏe điện tử, ban hành hướng dẫn cụ thể về cơ chế thanh toán giữa ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế. Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường rà soát, phân loại đối tượng ngay từ đầu, quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trong năm 2026./.

Cao Bằng ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển y tế với Bệnh viện Bạch Mai Tỉnh Cao Bằng vừa ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển y tế với Bệnh viện Bạch Mai, theo đó, hai bên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế và giảm 30% chi phí khám chữa bệnh cho người dân.