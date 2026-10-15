Cần Thơ tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Trong 3 tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi số từ phương thức triển khai riêng lẻ sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đẩy nhanh tiến độ, lấy kết quả thực chất làm thước đo

Tại hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị phải gắn với đổi mới phương thức quản trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Thành phố cần chuyển mạnh từ cách thức triển khai riêng lẻ sang quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị không đánh giá kết quả bằng những chỉ tiêu mang tính hình thức như số lớp tập huấn hay số văn bản ban hành, mà phải căn cứ vào sản phẩm và kết quả thực tế. Trong đó, cần chú trọng chất lượng dữ liệu được làm sạch, hiệu quả vận hành của các hệ thống, số lượng hồ sơ được xử lý, tiến độ giải ngân vốn và khả năng ứng dụng các sản phẩm khoa học, công nghệ vào thực tiễn.

Để thực hiện mục tiêu này, Cần Thơ ưu tiên hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung; đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, Trung tâm dữ liệu, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và triển khai đô thị thông minh. Thành phố cũng tập trung tái cấu trúc các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Bí thư Thành ủy đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai trong thời gian tới. Trước mắt, các cơ quan phải khẩn trương xử lý dứt điểm 5 nhiệm vụ đã quá hạn, đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ những nhiệm vụ còn lại, xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Các sở, ngành được giao rà soát, làm sạch và nâng cao tỷ lệ kết nối, đối soát dữ liệu chuyên ngành, nhất là dữ liệu đất đai, thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an sinh xã hội và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Công tác đầu tư, giải ngân cũng cần được đẩy mạnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bảo đảm bố trí, sử dụng đúng quy định 3% ngân sách địa phương cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố đồng thời lựa chọn từ 3 đến 5 bài toán trọng tâm để tập trung giải quyết, với yêu cầu cụ thể về giải pháp, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm đầu ra có thể đo lường. Những hạn chế về hạ tầng, thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã cần được khắc phục ngay, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu tăng cường trách nhiệm người đứng đầu theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tiến độ hằng tuần và đề xuất xử lý kịp thời những khó khăn phát sinh. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm phải được đánh giá trên cơ sở hồ sơ, số liệu và sản phẩm hoàn thành.

Hạ tầng số chuyển biến, dữ liệu vẫn là điểm nghẽn

Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30/9/2026, Cần Thơ đã hoàn thành 177/282 nhiệm vụ do Trung ương giao, đạt trên 62,7%; 105 nhiệm vụ còn lại đang trong tiến độ. Đối với các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo thành phố giao, địa phương đã hoàn thành 40/108 nhiệm vụ.

Hạ tầng và ứng dụng số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Toàn bộ xã, phường được trang bị máy tính và thiết bị công nghệ thông tin; mạng 4G phủ sóng 100% dân số, trong khi tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 96%.

Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành liên thông 3 cấp đang phục vụ 16.300 tài khoản tại 108 cơ quan, đơn vị, với 100% hồ sơ công việc được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử. Trung tâm IOC đã tích hợp Kho dữ liệu dùng chung với 11 phân hệ, chứa hơn 270 triệu dòng dữ liệu, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý, điều hành và khai thác thông tin.

Trong thực hiện Đề án 06, tỷ lệ cấp căn cước công dân đạt 97,38%, tỷ lệ tài khoản định danh điện tử đạt 85,76%. Tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công thiết yếu đạt 98,55%; thành phố đã triển khai 49/60 mô hình thuộc Đề án 06.

Các tiện ích trên VNeID tiếp tục được mở rộng, tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe và Sổ sức khỏe điện tử. Đáng chú ý, thành phố đã tích hợp 1.169.464 Sổ sức khỏe điện tử; 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập áp dụng căn cước công dân gắn chip trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong lĩnh vực kinh tế số, Cần Thơ hiện có hơn 702 doanh nghiệp công nghệ thông tin, với doanh thu bình quân gần 7.000 tỷ đồng mỗi năm. Toàn bộ các chợ trên địa bàn đã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó 25% là chợ 4.0. Thành phố cũng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục trong quý 4. Theo báo cáo, còn 30 nhiệm vụ có thời hạn chưa hoàn thành; hạ tầng dữ liệu và kết nối giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa đồng bộ. Tỷ lệ đối soát dữ liệu đất đai mới đạt 72,18%, mã số thuế cá nhân đạt 59,16%, trong khi tỷ lệ Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID đạt 28,40%. Nguồn nhân lực chuyên sâu về dữ liệu, AI và an toàn thông tin tại cơ sở còn mỏng.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu Cần Thơ phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp triển khai chuyển đổi số.

Việc thực hiện Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính cần đi vào thực chất, tận dụng dữ liệu để giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.

Với trọng tâm là xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm tiến độ, hoàn thiện hạ tầng và nâng cao chất lượng dữ liệu, Cần Thơ hướng tới đưa chuyển đổi số trở thành công cụ thiết thực trong quản trị, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026./.

Chuyển đổi số: Thành công từ giải những “bài toán” nhỏ nhất hằng ngày Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy giá trị khi giúp người dân giải quyết công việc thuận tiện hơn, tiếp cận thông tin dễ dàng hơn và chủ động sử dụng công nghệ trong đời sống.