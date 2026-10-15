Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt tại Diễn đàn ICIT 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hội thảo quốc tế lần thứ 5 về Trí tuệ vạn vật (The 5th International Conference on Intelligence of Things - ICIT 2026) đã khai mạc ngày 15/10 tại Trường Đại học Sejong, thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Sự kiện khoa học uy tín này do Trường Đại học Mỏ-Địa chất (Việt Nam) phối hợp cùng Trường Đại học Sejong (Hàn Quốc) đồng tổ chức, quy tụ đông đảo các giáo sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia và học viên từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Với chủ đề tập trung vào Trí tuệ vạn vật, trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống kết nối thông minh và an ninh mạng, ICIT 2026 khẳng định ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, hướng tới chuyển đổi số toàn diện và phát triển bền vững.

Hội thảo năm nay ghi nhận vai trò nòng cốt và chủ động của Việt Nam trong việc kết nối học thuật quốc tế. Không chỉ giữ vai trò đồng tổ chức, Trường Đại học Mỏ-Địa chất cùng nhiều đại diện ngoại giao và cơ sở giáo dục đại học lớn của Việt Nam như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học FPT, Đại học Tôn Đức Thắng... đã tham gia điều hành và đóng góp số lượng lớn các công trình nghiên cứu chất lượng.

Sự hiện diện của đại diện cơ quan đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Hàn Quốc cùng sự phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khoa học và giáo dục sở tại cũng như quốc tế đã khẳng định vị thế ngày càng cao của cộng đồng khoa học Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu công nghệ toàn cầu, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Hàn Quốc và cộng đồng nghiên cứu khoa học quốc tế.

Giáo sư Moon Hyeon Joon, đại diện Trường Đại học Sejong, phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN)

Trong lời phát biểu khai mạc, Giáo sư Moon Hyeon Joon - đại diện Trường Đại học Sejong và Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ-Địa chất, đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác nghiên cứu liên ngành và quốc tế nhằm giải quyết các thách thức công nghệ hiện đại.

Trong khi đó, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng - Đại học Sejong đã chia sẻ nghiên cứu chuyên sâu về nâng cao khả năng chống chịu của thiết bị bay không người lái (UAV) trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo vạn vật (AIoT), mở ra giải pháp kiểm soát bay chịu lỗi và đánh giá thiệt hại sau thiên tai dựa trên công nghệ thị giác máy tính.

Bên cạnh phiên toàn thể, các nội dung chuyên môn được triển khai sôi nổi tại nhiều phiên thảo luận riêng biệt theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các nhà khoa học đã đi sâu trao đổi về những ứng dụng thiết thực của AI và Internet vạn vật (IoT) trong đời sống: từ giải pháp dự báo tài chính, tối ưu hóa điều khiển vệ tinh nhỏ, an ninh mạng biên, bảo mật dữ liệu IoT đến việc ứng dụng công nghệ LiDAR (phát hiện và đo khoảng cách bằng tia laser) và UAV trong quy hoạch xây dựng và kiểm tra công trình.

Nhiều chủ đề thời sự cũng thu hút sự quan tâm lớn như mô hình học sâu nhẹ nhận diện bệnh cây trồng phục vụ nông nghiệp thông minh, hệ thống hiểu lệnh tiếng Việt cho căn hộ thông minh (ViSafeHome-NLU), các thuật toán AI/GeoAI giám sát biến động rừng, chẩn đoán y khoa dựa trên hình ảnh X-quang và võng mạc, cùng các giải pháp phát hiện tấn công mạng Zero-Day.

ICIT 2026 mở ra nhiều cơ hội hợp tác nghiên cứu, trao đổi học thuật và triển khai dự án thực tiễn giữa các viện, trường và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 14/10, đoàn các giáo sư và đại diện các trường đại học Việt Nam tham dự ICIT 2026 do Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Trường dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Vũ Hồ đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn, coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đồng thời mở rộng kết nối giữa các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, việc tăng cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi chuyên gia và chia sẻ tri thức có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực khoa học, công nghệ của Việt Nam.

Đoàn Giáo sư và đại diện các trường đại học Việt Nam tham dự ICIT 2026 do Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Trường dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Đại sứ Vũ Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

Đại sứ Vũ Hồ cũng khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học và đội ngũ nhà khoa học Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Hàn Quốc, hướng tới triển khai các chương trình nghiên cứu chung gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động kết nối học thuật, góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục và khoa học, công nghệ giữa hai nước. Việc Việt Nam tham gia tích cực và giữ vai trò đồng tổ chức ICIT 2026 không chỉ góp phần nâng cao vị thế của các cơ sở nghiên cứu trong nước mà còn mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa cộng đồng khoa học Việt Nam với Hàn Quốc và các đối tác quốc tế./.

Việt Nam cần "tự chủ mở" để nâng vị thế trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo Tiến sỹ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc điều hành AIDATACY, doanh nghiệp công nghệ sâu của Pháp trao đổi với phóng viên TTXVN về những lựa chọn chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.