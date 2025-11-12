Việt Nam khẳng định vị thế tại châu Á với 11 Giải thưởng ASOCIO 2025

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh số ASOCIO Digital Summit 2025 (diễn ra từ 11-13/11 tại Đài Loan), các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ và phi công nghệ hàng đầu Việt Nam đã được vinh danh với tổng cộng 11 giải thưởng ASOCIO Award 2025, bao gồm 10 giải thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp và 1 giải thưởng đặc biệt cho Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

Thành tích này đã đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có số lượng giải thưởng lớn nhất, khẳng định vị thế và năng lực chuyển đổi số tại khu vực châu Á-châu Đại Dương.

Giải thưởng ASOCIO là giải thưởng thường niên uy tín nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin tại khu vực châu Á-châu Đại Dương, do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á-châu Đại Dương (ASOCIO), đại diện cho 24 nền kinh tế thành viên, tổ chức.

Giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức có thành tựu xuất sắc trong việc áp dụng và triển khai công nghệ số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2025, Giải thưởng được trao nhân dịp ASOCIO Digital Summit 2025 diễn ra tại Đài Loan với chủ đề "AI Shaping the Digital Asia" (AI định hình Châu Á số). Hội nghị quy tụ hơn 400 đại biểu cấp cao từ các nền kinh tế thành viên để thảo luận về các xu hướng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là Trí tuệ Nhân tạo (AI), nhằm tìm kiếm giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững khu vực.

Năm 2025, Việt Nam đã khẳng định dấu ấn mạnh mẽ với các giải thưởng trải đều trên hầu hết các hạng mục quan trọng, từ Doanh nghiệp Công nghệ, Chuyển đổi số cho đến các lĩnh vực trọng yếu như Chính phủ số, Y tế, ESG và AI.

VINASA vinh dự là một trong 5 tổ chức được nhận Giải thưởng Cống hiến, cùng với 4 công ty của Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Malaysia. (Ảnh: VINASA)

Với 11 giải thưởng (10 hạng mục và 1 giải Cống hiến), Việt Nam đã dẫn đầu khu vực về tổng số giải thưởng ASOCIO 2025, tiếp theo là Thái Lan (9 giải), Malaysia (8 giải) và Đài Loan (8 giải). Điều này thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của cộng đồng công nghệ Việt Nam, cũng như sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Năm 2025 là năm Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét nhất trong lĩnh vực AI. Chủ đề của Hội nghị ASOCIO năm nay là "AI Shaping the Digital Asia" đã hoàn toàn trùng khớp với định hướng phát triển của các doanh nghiệp Việt./.

11 GIẢI THƯỞNG ASOCIO 2025 VIỆT NAM GIÀNH ĐƯỢC: 1. ASOCIO OUTSTANDING TECH COMPANY AWARD Công ty Cổ phần MISA 2. ASOCIO OUTSTANDING DIGITAL TRANSFORMATION ORGANIZATION AWARD Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines JSC) 3. ASOCIO DIGITAL GOVERNMENT AWARD Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội (Thông qua Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội - TRAMOC) 4. ASOCIO TALENT DEVELOPMENT AWARD Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) 5. ASOCIO HEALTHTECH AWARD Hệ thống Y tế Vinmec 6. ASOCIO CYBERSECURITY AWARD Công ty TNHH Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC Co., Ltd.) 7. ASOCIO ESG AWARD Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN Group Joint Stock Company) 8. ASOCIO START-UP AWARD Công ty Cổ phần JETPAY 9. ASOCIO AI SERVICE PROVIDER AWARD FPT Smart Cloud - Tập đoàn FPT 10. ASOCIO GLOBAL BUSINESS SERVICES AWARD Tập đoàn FPT 11. ASOCIO SPECIAL CONTRIBUTION AWARD Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA)

Lần đầu tiên triển khai chương trình Bản đồ doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam Từ năm 2025, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) cho biết sẽ áp dụng phương pháp luận VINASA Tech Map giúp định vị các doanh nghiệp trên “bản đồ” Công nghệ số.