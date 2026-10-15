Meta gặp rắc rối với khoản miễn giảm thuế dành cho trung tâm dữ liệu AI

7 Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ ngày 13/10 đã gửi thư yêu cầu Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Meta giải trình về khoản tín dụng thuế nghiên cứu trị giá 6,6 tỷ USD.

Trong thư, 7 Thượng nghị sỹ bao gồm Thượng nghị sỹ Ron Wyden của bang Oregon, Thượng nghị sỹ Elizabeth Warren của bang Massachusetts và Thượng nghị sỹ Sheldon Whitehouse của bang Rhode Island, đã yêu cầu làm rõ về số tiền trên mà công ty đã kê khai trong 2 năm qua, đồng thời cáo buộc Meta có dấu hiệu vi phạm tinh thần và quy định của luật thuế khi cắt giảm hàng tỷ USD thuế liên bang nhờ sử dụng khoản tín dụng thuế vốn dành cho nghiên cứu và thử nghiệm

Động thái này diễn ra sau khi truyền thông Mỹ hồi tháng 9 đưa tin về việc Meta giải trình với Sở Thuế vụ Mỹ rằng các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh đang được xây dựng trên hàng nghìn hecta khắp nước Mỹ mang tính chất "thử nghiệm."

Chiến lược này từng gây lo ngại trong nội bộ bộ phận tài chính của Meta do khoản tín dụng thuế không được phép áp dụng cho vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh tiêu chuẩn.

Việc áp dụng khoản tín dụng vào chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo và các chip máy tính đắt tiền đã biến Meta thành đơn vị thụ hưởng khoản tín dụng thuế nghiên cứu lớn nhất tại Mỹ, giúp giảm gần 4 tỷ USD tiền thuế vào năm 2025 và 2 tỷ USD trong năm trước đó.

Các chuyên gia thuế nhận định khoản tín dụng trên chỉ dành cho các dự án có rủi ro kỹ thuật cao và có nguy cơ thất bại, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu thu nhỏ trên vệ tinh của Google. Việc Meta coi các trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo xây dựng trên hàng nghìn hecta là thử nghiệm là điều bất thường.

Trong thư, các Thượng nghị sỹ Mỹ yêu cầu Meta cung cấp số liệu hạch toán đằng sau khoản miễn giảm thuế, bao gồm số tiền kê khai để mua chip, thiết bị máy tính và vật tư vận hành trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo, đồng thời truy vấn về khoản miễn giảm thuế 355 triệu USD mà Meta từng nhận cách đây một thập kỷ liên quan đến thù lao của Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg với lý do ông là nhà nghiên cứu.

Phản ứng trước các nghi vấn, người phát ngôn Meta Andy Stone cho biết công ty đã đầu tư 200 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển trong 5 năm qua.

Ông Stone khẳng định các trung tâm dữ liệu tối ưu hóa cho Trí tuệ Nhân tạo đòi hỏi quá trình thử nghiệm diện rộng không thể mô phỏng, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu đầu tư trong nước mà Quốc hội Mỹ khuyến khích khi thiết lập các ưu đãi thuế./.

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