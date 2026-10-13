Bầu cử Mỹ: Nhiều bang siết quy định liên quan

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, hơn 36 đạo luật mới về bầu cử đã có hiệu lực tại các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát trong năm 2026.

Các quy định mới tập trung vào việc xác minh danh tính cử tri, chứng minh quốc tịch và bỏ phiếu qua đường bưu điện.



Những thay đổi này được triển khai ở cấp bang trong bối cảnh một số đề xuất tương tự ở cấp liên bang không được Quốc hội thông qua hoặc bị tòa án ngăn chặn.

Tại bang New Hampshire, quy định mới hạn chế sử dụng thẻ sinh viên làm giấy tờ nhận dạng cử tri. Bang Mississippi tăng yêu cầu chứng minh quốc tịch, trong khi bang Ohio điều chỉnh thời hạn tiếp nhận phiếu bầu gửi qua đường bưu điện.



Các nhà lập pháp Cộng hòa ủng hộ những biện pháp trên, cho rằng việc siết chặt quy trình xác minh danh tính và đăng ký cử tri sẽ góp phần bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử.

Ngược lại, các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử cảnh báo những yêu cầu bổ sung có thể gây khó khăn cho một bộ phận cử tri đủ điều kiện, đặc biệt là những người không dễ cung cấp giấy tờ cần thiết hoặc gửi phiếu đúng hạn.



Những thay đổi này cho thấy các bang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng và điều chỉnh quy trình bầu cử tại Mỹ.

Các quy định mới cũng có thể làm gia tăng tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận bầu cử, thủ tục xác minh cử tri và việc tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ./.

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