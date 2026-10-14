Tổng thống Trump và "phó tướng" D.J.Vance tăng tốc vận động cho đảng Cộng hòa

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thành phố Wasilla, bang Alaska, vận động tranh cử cho Thượng nghị sỹ Dan Sullivan và Hạ nghị sỹ Nick Begich, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chịu sức ép duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sỹ Sullivan đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và cạnh tranh với ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola, cựu Hạ nghị sỹ đại diện bang Alaska.

Dù bang này có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, những khó khăn kinh tế và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump suy giảm đang tạo thêm cơ hội cho đảng Dân chủ. Việc ông Trump trực tiếp tới vận động cho thấy đảng Cộng hòa lo ngại nguy cơ mất ghế tại Thượng viện.

Tại cuộc vận động, Tổng thống Trump nhấn mạnh tiềm năng phát triển năng lượng của Alaska, đặc biệt là dự án đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá khoảng 54 tỷ USD. Trong khi đó, giá nhiên liệu, lạm phát và căng thẳng thương mại với Canada tiếp tục làm dấy lên lo ngại về chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế địa phương.

Hoạt động tại Alaska nằm trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước ngày bầu cử. Trước đó, trong hai ngày 11-12/10, ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã tham gia vận động tại bang Ohio, nhằm hỗ trợ ứng cử viên Thượng viện Jon Husted trước đối thủ Sherrod Brown của đảng Dân chủ.

Tại Ohio, Phó Tổng thống J.D. Vance bảo vệ các biện pháp của chính quyền nhằm giảm giá dầu diesel, đồng thời chỉ trích chính sách thuế và chi tiêu công của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục vận động tại thành phố Youngstown, nhấn mạnh các cam kết cắt giảm thuế, siết chặt an ninh biên giới và thúc đẩy độc lập năng lượng. Ông cảnh báo việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội có thể đe dọa chương trình bảo hộ công nghiệp và phát triển năng lượng trong nước.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Tổng thống Trump đã tổ chức 8 sự kiện vận động tại 7 bang, trong khi ông Vance tham gia 3 sự kiện.

Các hoạt động này cho thấy đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh huy động cử tri trong bối cảnh kinh tế, giá cả và chính sách thương mại trở thành những vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ./.​

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