Thế giới

Châu Mỹ

Tổng thống Trump và "phó tướng" D.J.Vance tăng tốc vận động cho đảng Cộng hòa

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance vận động tích cực tại các bang chiến trường nhằm duy trì quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

Đoàn Hùng
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: AA/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Ngày 13/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thành phố Wasilla, bang Alaska, vận động tranh cử cho Thượng nghị sỹ Dan Sullivan và Hạ nghị sỹ Nick Begich, trong bối cảnh đảng Cộng hòa chịu sức ép duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thượng nghị sỹ Sullivan đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và cạnh tranh với ứng cử viên đảng Dân chủ Mary Peltola, cựu Hạ nghị sỹ đại diện bang Alaska.

Dù bang này có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, những khó khăn kinh tế và tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump suy giảm đang tạo thêm cơ hội cho đảng Dân chủ. Việc ông Trump trực tiếp tới vận động cho thấy đảng Cộng hòa lo ngại nguy cơ mất ghế tại Thượng viện.

Tại cuộc vận động, Tổng thống Trump nhấn mạnh tiềm năng phát triển năng lượng của Alaska, đặc biệt là dự án đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá khoảng 54 tỷ USD. Trong khi đó, giá nhiên liệu, lạm phát và căng thẳng thương mại với Canada tiếp tục làm dấy lên lo ngại về chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế địa phương.

Hoạt động tại Alaska nằm trong nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa trước ngày bầu cử. Trước đó, trong hai ngày 11-12/10, ông Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã tham gia vận động tại bang Ohio, nhằm hỗ trợ ứng cử viên Thượng viện Jon Husted trước đối thủ Sherrod Brown của đảng Dân chủ.

Tại Ohio, Phó Tổng thống J.D. Vance bảo vệ các biện pháp của chính quyền nhằm giảm giá dầu diesel, đồng thời chỉ trích chính sách thuế và chi tiêu công của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục vận động tại thành phố Youngstown, nhấn mạnh các cam kết cắt giảm thuế, siết chặt an ninh biên giới và thúc đẩy độc lập năng lượng. Ông cảnh báo việc đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội có thể đe dọa chương trình bảo hộ công nghiệp và phát triển năng lượng trong nước.

Từ đầu tháng 10 đến nay, Tổng thống Trump đã tổ chức 8 sự kiện vận động tại 7 bang, trong khi ông Vance tham gia 3 sự kiện.

Các hoạt động này cho thấy đảng Cộng hòa đang đẩy mạnh huy động cử tri trong bối cảnh kinh tế, giá cả và chính sách thương mại trở thành những vấn đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa kỳ./.​

(TTXVN/Vietnam+)
#đảng Cộng hòa #bầu cử giữa kỳ #Tổng thống Mỹ #Donald Trump Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu cử Mỹ: Nhiều bang siết quy định liên quan

Các quy định mới có thể làm gia tăng tranh chấp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận bầu cử, thủ tục xác minh cử tri và việc tiếp nhận phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Dây chuyền sản xuất ôtô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng công bố báo cáo về ngành sản xuất Mỹ

Ngành sản xuất Mỹ tăng thêm 72.000 việc làm từ đầu năm 2026, lĩnh vực hàng hóa tăng 101.000 việc làm, với ngành sản xuất kim loại tăng 21.000 việc làm và thiết bị vận tải tăng 17.000 việc làm. 

Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ thành lập trung tâm nghiên cứu mới về vaccine

Ngày 8/10, Mỹ thông báo một loạt sáng kiến nhằm nghiên cứu các tác dụng phụ hiếm gặp của vaccine, đồng thời thành lập một trung tâm chuyên theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến phản ứng sau tiêm.