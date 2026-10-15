Bầu cử Mỹ: Hai đảng tăng tốc vận động trong những tuần cuối

Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần lượt tới bang Arizona và Montana để vận động tranh cử cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này nỗ lực giữ thế đa số tại Quốc hội trước cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng 11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trước các cử tri tại khu vực nông thôn gặp khó khăn kinh tế ở Arizona, Tổng thống Trump bảo vệ quyết định nhận máy bay Boeing 747 sang trọng do Qatar tặng để sử dụng làm chuyên cơ Không lực Một.

Món quà này từng gây tranh cãi gay gắt, kể cả trong một bộ phận những người ủng hộ lâu năm của ông thuộc đảng Cộng hòa. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến các công trình tại Washington, trong đó có phòng khiêu vũ đang được xây dựng tại Nhà Trắng, bãi đáp trực thăng mới hoàn thành ở bãi cỏ phía Nam và kế hoạch xây dựng khải hoàn môn tại thủ đô.

Tại bang Arizona, ông Trump vận động cho Hạ nghị sỹ Andy Biggs, ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua giành chức thống đốc bang với Thống đốc đương nhiệm thuộc đảng Dân chủ Katie Hobbs. Sau đó, ông tới khu vực bầu cử quốc hội số 1 ở miền Tây Montana để ủng hộ Aaron Flint, cựu trợ lý của Ryan Zinke, cựu Hạ nghị sỹ và Bộ trưởng Nội vụ Mỹ. Đây là ngày thứ hai và cũng là ngày cuối trong chuyến vận động tranh cử tại miền Tây của ông Trump.

Tổng thống Mỹ duy trì lịch trình vận động dày đặc, với mỗi sự kiện kéo dài hơn một giờ, nhằm hạn chế nguy cơ đảng Cộng hòa mất ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Theo tiền lệ, đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử diễn ra giữa nhiệm kỳ. Arizona là bang dao động duy nhất trong số những địa điểm vận động gần đây của ông Trump, dù sự kiện lần này diễn ra tại khu vực vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Các chuyến đi khác trong tháng 10 chủ yếu tập trung vào những địa bàn có nền tảng cử tri nghiêng về đảng này. Tổng thống Trump đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp, chi phí sinh hoạt tăng cao và những tác động chính trị từ cuộc xung đột với Iran.

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson vận động tranh cử tại khu vực bầu cử quốc hội số 2 của bang Maine, nơi đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giành lại một ghế hiện do đảng Dân chủ nắm giữ. Ông Johnson ủng hộ ứng cử viên Paul LePage, cựu thống đốc bang đã có hai nhiệm kỳ, đồng thời bày tỏ tin tưởng đảng Cộng hòa có thể đi ngược xu hướng lịch sử và duy trì thế đa số tại Hạ viện.

Ông Johnson bác bỏ những nhận định từ các cuộc thăm dò dư luận cho rằng đảng Cộng hòa đang đứng trước nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Trong tháng 10, Chủ tịch Hạ viện dự kiến vận động tại hơn 20 bang và 40 khu vực bầu cử nhằm củng cố sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên của đảng trong giai đoạn nước rút.

Trong những tuần cuối trước bầu cử, đảng Cộng hòa ngày càng buộc phải chuyển sang thế phòng thủ, tìm cách củng cố vị thế cho các ứng cử viên tại những địa bàn vốn là thành trì của đảng trên toàn quốc, trong bối cảnh cử tri chịu sức ép từ giá xăng cao, chính sách thuế quan và cuộc xung đột với Iran.

Đảng Dân chủ đang mở rộng nỗ lực vận động sâu vào những khu vực từng ủng hộ ông Trump, đồng thời chuẩn bị chương trình nghị sự cho 100 ngày đầu tiên nếu giành lại quyền kiểm soát Quốc hội.

Tương tự, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris cũng lên kế hoạch vận động trên toàn quốc nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Dân chủ trong những tuần cuối trước bầu cử.

Theo lịch trình công bố, từ ngày 21-30/10, bà sẽ tới các bang New Hampshire, Wisconsin và Mississippi, đồng thời tham gia một sự kiện trực tuyến tại Florida. Trước đó, bà đã thông báo kế hoạch vận động tại Georgia và Nevada vào cuối tháng.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, bà Harris khẳng định ưu tiên hiện nay là giúp đảng Dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11, song chưa loại trừ khả năng tiếp tục tranh cử tổng thống sau thất bại trước ông Trump năm 2024.

Đợt vận động cuối tháng 10 của bà Harris tập trung hỗ trợ các ứng cử viên tranh cử chức thống đốc bang và Thượng viện Mỹ, trong đó có những ứng cử viên có cơ hội tạo dấu mốc lịch sử.

Những hoạt động này phản ánh nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm tận dụng sự bất mãn của cử tri và mở rộng ảnh hưởng trước cuộc bầu cử sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong phần còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Trump./.

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ gia tăng sức ép tại các cuộc đua thống đốc Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Đảng Dân chủ gia tăng thế chủ động khi liên tục thu hẹp khoảng cách tại các địa bàn vốn thuộc lợi thế của phe đối lập, khiến cục diện trở nên khó đoán hơn. ​