Việt Nam và Đức tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 14/10, tại thủ đô Berlin, Hội Đức-Việt phối hợp với Tổ chức Nhịp cầu châu Á và Đại học Kinh tế và Quản lý (FOM) tổ chức Hội nghị Việt Nam năm 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow; Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong; nguyên Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Liên bang Đức Cornelia Pieper; cựu Đại sứ Đức, Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze; đại diện Hội Hữu nghị Việt-Đức, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức hợp tác song phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow nhấn mạnh ý nghĩa của 15 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức, đồng thời cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác. Ông đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức tại châu Á, với thị trường có nhiều điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Đức mở rộng hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực.

Ông Bodo Ramelow cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân và hợp tác doanh nghiệp trong thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời đề xuất mở rộng hợp tác giữa các trường đại học, đặc biệt trong đào tạo kỹ thuật đường sắt, logistics, đào tạo nghề, y tế và điều dưỡng. Ông bày tỏ kỳ vọng quan hệ Việt Nam-Đức tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, với khuôn khổ đối tác chiến lược làm nền tảng để mở rộng hợp tác kinh tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow, đề cao quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cho rằng Hội nghị Việt Nam là diễn đàn để hai bên nhìn lại những kết quả hợp tác đã đạt được, đồng thời trao đổi định hướng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức trong thời gian tới. Đại sứ nhấn mạnh, trong 15 năm kể từ khi hai nước ký Tuyên bố chung Hà Nội thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, hai bên đã tích cực triển khai Kế hoạch hành động chiến lược Việt Nam-Đức, trong đó giai đoạn 2023-2025 tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên.

Theo Đại sứ, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030; trong quá trình này, Đức là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Trên cơ sở thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên, Việt Nam mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác quy mô lớn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước, tập trung vào chuyển dịch năng lượng và phát triển xanh; khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng hiện đại và kinh tế tuần hoàn; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin sẵn sàng làm cầu nối giữa các đối tác, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, hiệu quả và bền vững.

Triển vọng đầu tư và môi trường kinh doanh tại Việt Nam là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại hội nghị. Các đại biểu trao đổi về cơ hội đầu tư, khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển năng lượng, đồng thời phân tích vị thế của Việt Nam và Đức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển đổi. Qua đó, hai bên tìm kiếm hướng hợp tác mới, phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Bên cạnh kinh tế, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cũng là những lĩnh vực được thảo luận, trong đó có vai trò của Trường Đại học Việt-Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm hoạt động lâu năm của các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cũng mở ra cơ hội tăng cường hợp tác chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương.

Tại các phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu tập trung trao đổi về xây dựng đô thị thông minh, nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi và tăng cường kết nối giữa các thành phố hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Đức, Chủ tịch Hội Đức-Việt Rolf Schulze cho biết năm nay đánh dấu 15 năm Việt Nam và Đức ký Tuyên bố Hà Nội, đặt nền móng cho quan hệ Đối tác chiến lược. Sau 15 năm, khuôn khổ hợp tác này đã mang lại những kết quả cụ thể, tiêu biểu là Trường Đại học Việt-Đức và Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi đặt Tổng Lãnh sự quán Đức cùng nhiều tổ chức và doanh nghiệp Đức.

Theo ông Schulze, hội nghị không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn hướng tới tương lai, trong đó có đề xuất nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ hợp tác rộng mở hơn trong 15 năm tới.

Thông qua hội nghị, Hội Đức-Việt và các đại biểu mong muốn đề xuất những định hướng cụ thể, góp phần hỗ trợ Chính phủ Đức xem xét việc nâng cấp quan hệ. Ông khẳng định Việt Nam ngày càng là đối tác quan trọng của Đức trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, bảo vệ môi trường, đào tạo nghề và hợp tác học thuật.

Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ông Nguyễn Thế Hoàng, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học, Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học thế giới, Thầy thuốc Nhân dân, bày tỏ vui mừng khi tham gia đoàn đại biểu Việt Nam dự hội nghị. Theo ông, đây là dịp thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Đức, nhất là trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đức có nhiều thế mạnh về nghiên cứu khoa học, phát triển hạ tầng và công nghệ, với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực y tế, xây dựng, giao thông và kiến trúc. Đặc biệt, những tiến bộ của Đức trong trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn và hệ thống điều khiển mở ra nhiều cơ hội hợp tác thiết thực với Việt Nam.

Ông nhấn mạnh đây cũng là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến của Đức, qua đó tăng cường chuyển giao công nghệ và phát triển khoa học-kỹ thuật, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước./.

Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Đức Hội Hữu nghị Đức-Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

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