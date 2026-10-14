F1 ký hợp đồng 10 năm với Rwanda, khép lại gần 4 thập kỷ vắng bóng tại châu Phi

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Ngày 13/10, Ban tổ chức Giải đua xe Công thức 1 (F1) thông báo đã ký thỏa thuận 10 năm với Rwanda để tổ chức chặng Formula 1 African Grand Prix, dự kiến bắt đầu vào đầu thập niên 2030. Đây sẽ là lần đầu tiên F1 trở lại châu Phi kể từ chặng đua Nam Phi tại trường đua Kyalami năm 1993.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chặng đua tại Rwanda sẽ được tổ chức sau khi nước này hoàn thành trường đua chuyên dụng tại Bugesera, cách thủ đô Kigali khoảng 40km về phía Nam, gần sân bay quốc tế mới của Kigali. F1 cho biết công trình dự kiến hoàn thành vào đầu thập niên 2030, song chưa công bố thời điểm cụ thể tổ chức chặng đua đầu tiên.

Trường đua được thiết kế theo tiêu chuẩn FIA Grade 1, cấp phép bắt buộc đối với các đường đua tổ chức giải F1. Dự án do Cơ quan Phát triển Rwanda (RDB) chủ trì, nằm trong quy hoạch phát triển tổng thể về thể thao, du lịch, hạ tầng và thương mại của quốc gia Đông Phi này.

Theo thiết kế sơ bộ, đường đua dài khoảng 6km, gồm 17 khúc cua và chạy ngược chiều kim đồng hồ. Công trình sẽ tận dụng địa hình đồi núi đặc trưng của Rwanda để tạo ra những đoạn đường có độ cao thay đổi, đồng thời bố trí các khu vực quan sát dành cho khán giả.

Giám đốc điều hành F1 Stefano Domenicali cho biết thỏa thuận đánh dấu sự trở lại của giải đua tại châu Phi, mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thể thao. Trong khi đó, Tổng Giám đốc RDB Jean-Guy Afrika cho biết trường đua dự kiến có sức chứa khoảng 100.000 người và có thể tổ chức các sự kiện thể thao, hòa nhạc, triển lãm quanh năm.

Tổng thống Rwanda Paul Kagame đánh giá dự án sẽ mang lại lợi ích lâu dài thông qua phát triển hạ tầng, đào tạo kỹ năng, tạo việc làm, thu hút khách du lịch và doanh nghiệp. Rwanda kỳ vọng việc đăng cai chặng F1 sẽ góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ thể thao quốc tế, đồng thời thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, thời điểm tổ chức chặng đua đầu tiên vẫn phụ thuộc vào tiến độ xây dựng trường đua và quá trình triển khai dự án. F1 và phía Rwanda chưa công bố lịch trình cụ thể cho sự kiện này./.

Giải đua xe F1 lần đầu áp dụng quy định về thời tiết khắc nghiệt Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) vừa xếp chặng đua xe Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix cuối tuần này vào diện “nguy cơ nắng nóng” - lần đầu tiên trong lịch sử giải, khi nhiệt độ dự báo ở mức 31 độ C.