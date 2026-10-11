U17 nữ Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U17 nữ Kyrgyzstan ở trận "chung kết" bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Huyền Trang và Hà Vi cùng nhau tỏa sáng để mang chiến thắng về cho U17 nữ Việt Nam ngay trên sân nhà.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Okiyama Masahiko chính thức ghi tên mình vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Sau ba lượt trận, đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành được 9 điểm tuyệt đối với 3 chiến thắng, ghi được 28 bàn thắng và không thủng lưới lần nào.

Kết quả phản ánh đúng với những gì diễn ra trong suốt vòng loại khi các học trò của ông Okiyama Masahiko đã thi đấu đầy ấn tượng, đặc biệt là ở trận đấu cuối vòng bảng.

Với lợi thế về hiệu số bàn thắng, U17 nữ Việt Nam chỉ cần hòa là sẽ vượt qua U17 nữ Kyrgyzstan để chiếm ngôi đầu bảng D.

Tuy nhiên, đội chủ nhà đã làm được nhiều hơn thế khi thi đấu bản lĩnh trước đối thủ và có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 25 của Huyền Trang sau đường kiến tạo của Hà Vi.

Đến phút 55, niềm vui nhân đôi đến với đội chủ nhà. Huyền Trang thực hiện quả tạt có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện cho Hà Vi bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Có 2 bàn dẫn trước, U17 nữ Việt Nam thi đấu càng thêm tự tin để bảo vệ thành công kết quả, qua đó ghi tên mình vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.

Sau trận đấu, thay mặt Ban chấp hành và Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu cũng như kết quả mà đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã đạt được tại vòng loại U17 nữ châu Á 2026.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá trong hành trình vừa qua, các cầu thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, sự đoàn kết và khát vọng cống hiến. Dù ở bất kỳ thời điểm nào, toàn đội cũng giữ vững niềm tin, nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết chiến thắng trước Kyrgyzstan một lần nữa cho thấy bản lĩnh và sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hy vọng thành tích này sẽ là động lực để các cầu thủ tiếp tục phấn đấu, giữ vững tinh thần và có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết châu Á 2027.

Theo VFF, để kịp thời ghi nhận những nỗ lực của toàn đội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã quyết định thưởng động viên 500 triệu đồng; trước đó VFF cũng thưởng động viên toàn đội cho 2 trận thắng (thắng Palestine 6-0; thắng Quần đảo Bắc Mariana 20-0) với số tiền 400 triệu đồng.

Kết quả đến từ tập luyện và nỗ lực của các cầu thủ

Phát biểu tại họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết, ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ đối thủ để xây dựng phương án thi đấu phù hợp.

HLV Okiyama Masahiko tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

“Chúng tôi đã xem hai trận đấu trước đó của đối thủ và nhận thấy họ có lợi thế về chiều cao, thường sử dụng những đường chuyền dài và bóng bổng. Vì vậy, toàn đội đã chuẩn bị phương án đối phó phù hợp."

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, bàn thắng mở tỷ số đã tạo ra bước ngoặt, giúp U17 nữ Việt Nam chủ động hơn trong cách triển khai thế trận. Ban huấn luyện cũng có những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức ép lên đối phương.

Ông nói: “Sau khi ghi bàn, thế trận đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục điều chỉnh nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ có tốc độ và kỹ thuật để gia tăng sức ép, hướng đến việc kiểm soát trận đấu. Toàn đội đã tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đáng tiếc là vẫn chưa thể tận dụng thành công một số tình huống.”

Đánh giá về hành trình vòng loại, ông Okiyama Masahiko nhấn mạnh: “Đây là kết quả của quá trình tập luyện và sự nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Toàn đội đã chủ động tranh chấp, tổ chức phòng ngự và tuân thủ đấu pháp đề ra."

"Thuyền trưởng" của U17 nữ Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn VFF và địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình sinh hoạt, tập luyện và thi đấu; cùng sự cổ vũ, động viên của người hâm mộ.

Hướng đến vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, vị huấn luyện viên này cho biết đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị sau khi có kết quả bốc thăm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn để hướng tới mục tiêu đạt thành tích tốt tại đấu trường châu lục.

U17 nữ Việt Nam quyết giành ngôi đầu, thẳng tiến vòng chung kết U17 nữ châu Á Đội tuyển U17 nữ Việt Nam hướng đến việc giành kết quả tốt trước các đội Kyrgyzstan, Quần đảo Bắc Mariana và Palestine để góp mặt tại vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.