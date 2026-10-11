Hàng chục nghìn runner thi đấu tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026

Từ sáng tinh mơ, hàng chục nghìn vận động viên trong nước và quốc tế đã cùng hội tụ tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong ngày thi đấu chính thức của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Bước sang mùa thứ 5, giải chạy tiếp tục mang đến hành trình kết hợp thể thao, âm nhạc, văn hoá và du lịch, nơi mỗi bước chân không chỉ chinh phục giới hạn cá nhân mà còn đưa runner đến gần hơn với vùng đất Sen Hồng đậm đà bản sắc.

Sáng 11/10, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 chính thức khởi tranh tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, với sự tham gia của hàng chục nghìn vận động viên đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải năm nay có bốn cự ly chính gồm 42km, 21km, 10km và 5km, với các cung đường đạt chuẩn Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS).

Từ sáng sớm, khu vực xuất phát đã trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn runner tập trung khởi động, chuẩn bị cho hành trình chinh phục các cự ly và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng đồng đội, bạn bè.

Mỗi cung đường ở từng cự ly mang một dấu ấn riêng khiến hành trình chinh phục đất Sen Hồng thêm đáng nhớ đối với vận động viên. (Ảnh: Vietnam+)

Không khí càng trở nên sôi động khi hiệu lệnh xuất phát vang lên. Những bước chạy nối tiếp nhau, tiếng hò reo và sự cổ vũ nhiệt tình của ban tổ chức, tình nguyện viên cùng người dân địa phương tạo nên bầu không khí hào hứng trên các tuyến đường. Với người chạy chuyên nghiệp, đây là cơ hội thử thách giới hạn và cải thiện thành tích. Với các runner phong trào, giải đấu là dịp tận hưởng niềm vui vận động, kết nối cộng đồng và khám phá một vùng đất mới bằng trải nghiệm khác biệt.

Không chỉ chinh phục đường chạy, runner còn có cơ hội khám phá cảnh sắc và văn hóa Đồng Tháp thật sống động trên từng bước chạy. (Ảnh: Vietnam+)

Một trong những điểm nhấn của mùa giải thứ 5 là hành trình đưa vận động viên đến gần hơn với cảnh quan, lịch sử và đời sống địa phương. Các cung đường được điều chỉnh, bổ sung những điểm đến mới, kết nối các tuyến phố đô thị với không gian sông nước và những địa danh giàu dấu ấn văn hóa.

Âm nhạc tiếp lửa trên đường chạy, hòa cùng sự cổ vũ của người dân và những trạm phun sương, mang đến trải nghiệm giàu năng lượng cho các runner. (Ảnh: Vietnam+)

Trên đường chạy, âm nhạc trở thành người bạn đồng hành xuyên suốt hành trình, từ vạch xuất phát sôi động, các trạm nhạc tiếp lửa đến khu vực về đích đầy cảm xúc. Hòa cùng những tràng cổ vũ nhiệt tình của người dân địa phương, những giai điệu rộn ràng tiếp thêm năng lượng, khơi dậy tinh thần chinh phục của các vận động viên.

Bên cạnh đó, các trạm phun sương mang đến trải nghiệm giải nhiệt thú vị, giúp runner thư giãn và duy trì hứng khởi trên đường đua. Tất cả góp phần tạo nên ngày hội thể thao sôi động, nơi vận động viên, người dân và du khách cùng kết cùng hòa mình vào ngày hội thể thao lớn của vùng Tây Nam Bộ.

Vận động viên có thể vừa chạy vừa du lịch qua những công trình biểu tượng của Cao Lãnh. (Ảnh: Vietnam+)

Ở cự ly 5km, runner có dịp đi qua khu vực hồ Khổng Tử, những tuyến kênh và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Cự ly 10km mở rộng trải nghiệm với các cây cầu đặc trưng của miền sông nước, cùng những tuyến đường ven sông Đình Trung. Trong khi đó, các vận động viên 21km được cảm nhận nhịp sống Cao Lãnh qua cảnh sắc bên sông Tiền, Tháp truyền hình và những tuyến phố sầm uất.

Với cự ly 42km, hành trình khám phá được mở rộng qua nhiều địa danh như sông Tiền, sông Đình Trung, chùa Bửu Lâm, chùa Kim Ngang, Tượng đài Sự kiện Tập kết năm 1954 và khu vực cầu Cao Lãnh. Mỗi cung đường mang đến những lát cắt khác nhau về một Đồng Tháp vừa giàu truyền thống, vừa chuyển mình năng động.

Vận động viên tranh tài sôi nổi ở bốn cự ly, quyết tâm chinh phục mục tiêu tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Trên đường đua, các vận động viên đã cùng tạo nên những màn tranh tài sôi nổi ở cả bốn cự ly, ghi dấu nỗ lực chinh phục mục tiêu của các cá nhân và câu lạc bộ tham dự. Ở cự ly 42km, Trương Văn Tâm giành vị trí cao nhất nội dung nam với thành tích 2 giờ 39 phút 34 giây, trong khi Lê Thị Phượng về nhất nội dung nữ với thành tích 3 giờ 2 phút 51 giây. Tại 21km, Hoàng Nguyên Thanh Thanh và Đoàn Thu Hằng lần lượt dẫn đầu các nội dung nam, nữ với thành tích 1 giờ 10 phút 22 giây và 1 giờ 23 phút 26 giây.

Ở cự ly 10km, các vị trí dẫn đầu thuộc về Phạm Ngọc Phan ở nội dung nam và Phạm Thị Thuý Hạnh ở nội dung nữ. Trong khi đó, Nguyễn Văn Khang và Lê Thị Kim Chi lần lượt giành chiến thắng ở cự ly 5km.

Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải năm nay lên đến 352 triệu đồng, dành cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các hạng mục theo thể lệ. Bên cạnh kết quả chuyên môn, hạng mục cosplay hoá trang cũng góp thêm sắc màu cho ngày hội, khuyến khích runner thể hiện cá tính và sự sáng tạo ngay trên đường chạy.

Bên cạnh các trạm cổ vũ, sự mến khách và ấm áp của bà con miền Tây dọc cung đường mang đến ấn tượng sâu sắc đối với vận động viên. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ có cảnh quan, sức hút của giải chạy còn đến từ sự đồng hành của người dân địa phương. Những nụ cười, tiếng vỗ tay, lời động viên hay khoảnh khắc cổ vũ bên đường góp phần tạo nên trải nghiệm gần gũi, giúp runner cảm nhận rõ hơn sự mến khách, nồng nhiệt của người dân miền Tây.

Chia sẻ sau khi hoàn thành cự ly 42km, anh Thành Chung cho biết: “Tôi rất thích cảm giác được chạy giữa không khí sôi động nhưng vẫn có cơ hội ngắm cảnh và cảm nhận cuộc sống của người dân Đồng Tháp. Như các mùa giải trước, bà con dù già hay trẻ đều cổ vũ rất nhiệt tình, các trạm tiếp sức cũng rất náo nhiệt và chu đáo, giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành cự ly.”

Đại diện VPBank cho biết: “Qua năm mùa, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon từng bước trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng chạy bộ. Không chỉ theo đuổi quy mô và chất lượng chuyên môn, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon còn được xây dựng với định hướng tạo nên một trải nghiệm khác biệt, nơi thể thao kết nối với âm nhạc, văn hóa và du lịch. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc sắc, VPBank kỳ vọng giải chạy sẽ tiếp tục mở rộng giá trị vượt ngoài đường đua, đưa hình ảnh Đồng Tháp đến gần hơn với du khách, tăng cường kết nối với hệ sinh thái dịch vụ và góp phần tạo thêm động lực tăng trưởng cho du lịch, tiêu dùng và kinh tế địa phương.”

Tại Trạm Thịnh Vượng, VPBank mang đến các hoạt động trải nghiệm tương tác hấp dẫn, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. (Ảnh: Vietnam+)

Trải nghiệm của VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 không chỉ gói gọn trong những giờ thi đấu. Trong ba ngày từ 9 đến 11/10, khu vực Expo và các hoạt động bên lề mang đến không gian giao lưu, khám phá đầy náo nhiệt và đặc sắc dành cho vận động viên, người dân và du khách. Cùng với các hoạt động trải nghiệm tại Trạm Thịnh Vượng của VPBank, chuỗi chương trình mở rộng hành trình của runner từ thể thao sang giải trí, kết nối và tận hưởng đời sống.

Đặc biệt, tối 10/10, VPBank Music Night với sự góp mặt của Phương Mỹ Chi, JSOL, Orange và Tiêu Minh Phụng tiếp tục khuấy động không khí lễ hội, kết hợp âm nhạc hiện đại với những chất liệu văn hóa truyền thống./.

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