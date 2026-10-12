Hà Nội khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại ASIAD 20

Ngày 12/10, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp nổi bật của thể thao Thủ đô vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố và đông đảo huấn luyện viên, vận động viên.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam giành 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng. Trong đó, các vận động viên Hà Nội đóng góp 15 huy chương, chiếm 60% tổng số huy chương của toàn đoàn, gồm: 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng.

Đáng chú ý, các vận động viên Hà Nội góp mặt trong cả 3 nội dung giành Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam ở môn karate và cầu mây. Võ sỹ Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương Bạc hạng cân 51kg nữ môn boxing. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Hà Nội trong công tác đào tạo, phát triển thể thao thành tích cao của cả nước.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương những nỗ lực, ý chí và tinh thần thi đấu của các huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời khẳng định, thành tích tại ASIAD 20 là kết quả của quá trình tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lâu dài, sự quan tâm đầu tư của thành phố và quyết tâm vượt qua khó khăn của từng vận động viên.

Các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026-2045, hướng tới các kỳ ASIAD và Olympic.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện kết quả thi đấu tại ASIAD 20, ngành thể thao cần xác định rõ những môn có thế mạnh, những hạn chế cần khắc phục để xây dựng phương án đầu tư phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo và huấn luyện. Cùng với việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao và phương pháp huấn luyện tiên tiến, thành phố cần tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên được tập huấn, thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng cạnh tranh tại các đấu trường lớn.

Thành phố cần quan tâm đến đời sống, điều kiện tập luyện và tương lai nghề nghiệp của vận động viên; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng, phục hồi thể lực, điều trị chấn thương và thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ. Địa phương chú trọng việc học tập, trang bị kỹ năng và định hướng nghề nghiệp, giúp vận động viên có điều kiện phát triển lâu dài, kể cả sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

Trước mắt, Hà Nội tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; đồng thời xây dựng đội ngũ vận động viên kế cận cho các kỳ SEA Games, ASIAD và Olympic tiếp theo.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài, trong tổng số 498 thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20, Hà Nội đóng góp 103 thành viên, thi đấu ở 22 môn, chiếm 20,68% lực lượng toàn đoàn. Kết quả đạt được phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, dinh dưỡng, y học thể thao và chế độ đãi ngộ đối với lực lượng huấn luyện viên, vận động viên.

Đại diện các vận động viên được tuyên dương, võ sỹ Nguyễn Thị Tâm bày tỏ niềm tự hào khi giành Huy chương Bạc tại ASIAD 20. Nữ võ sỹ cho rằng thành tích đạt được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn có sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành trong việc cải thiện điều kiện tập luyện, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và chính sách đối với vận động viên.

Vận động viên môn Boxing Nguyễn Thị Tâm phát biểu. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Dịp này, thành phố Hà Nội tuyên dương, khen thưởng 27 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 20, gồm 10 huấn luyện viên và 17 vận động viên, theo Quyết định số 5622/QĐ-UBND ngày 8/10/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Các cá nhân được khen thưởng thuộc nhiều môn thể thao như: cầu mây, karate, boxing, đua thuyền, wushu, bắn súng và điền kinh. Mỗi cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và tiền thưởng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở theo quy định.

Việc tuyên dương, khen thưởng kịp thời không chỉ ghi nhận những đóng góp của các huấn luyện viên, vận động viên mà còn tạo động lực để thể thao Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển lực lượng kế cận, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế./.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc: Đoàn Việt Nam xếp thứ 20 Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 19 huy chương Đồng, xếp thứ 20 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.