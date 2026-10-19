Về Lào Cai dự Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà

Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-8/11 tại sân Trung tâm Văn hóa-Thể thao Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, kết hợp quảng bá nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội là các hoạt động tôn vinh thương hiệu bưởi Đại Minh, nổi bật với cuộc thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp và thi trình bày mâm lễ vật từ bưởi. Các hoạt động không chỉ giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu mà còn góp phần nâng cao giá trị nông sản, quảng bá hình ảnh vùng đất Thác Bà đến với du khách.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội chợ quê sẽ mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm phong phú với các gian hàng ẩm thực, thương mại, sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng và các gian hàng ứng dụng chuyển đổi số.

Không khí lễ hội thêm sôi động với chương trình nghệ thuật khai mạc và lễ hội đường phố, quy tụ những điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan, Dao, cùng hoạt động nhảy sạp, dân vũ và nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Du khách cũng có cơ hội hòa mình vào các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt bắt vịt; thưởng thức màn trình diễn mô tô nước và theo dõi giải đua thuyền nan mở rộng tại bến canô Thác Bà.

Bên cạnh các hoạt động tại lễ hội, những tour tham quan vườn bưởi, cây bưởi cổ, di tích lịch sử, điểm du lịch tâm linh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà sẽ mở ra hành trình trải nghiệm hấp dẫn. Qua đó, du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống và khám phá đời sống của người dân địa phương.

Hồ Thác Bà. (Nguồn: Vietnam+)

Với chuỗi hoạt động đa dạng, Lễ hội bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026 không chỉ góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng và thế mạnh du lịch của địa phương mà còn tạo cơ hội kết nối tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân.

Bưởi Đại Minh, hay còn gọi là "bưởi tiến vua" từ lâu đã được xem là đặc sản của người dân xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Tương truyền rằng cách đây chừng 5 thế kỷ, có một người tên là Ngô Vi Lã theo Chúa Bầu lên trấn giữ vùng Tuyên Quang chống lại triều đình. Khi Chúa Bầu thất bại, Ngô Vi Lã thay tên đổi họ, đưa vợ con dạt vào vùng núi non cạnh dòng sông Chảy ẩn nấp. Tại đây, ông đã dựng nhà cửa, khai khẩn ruộng đồng, lập nên ngôi làng mới, đặt tên là Khả Lĩnh Trang.

Trong số loài cây ăn quả bản địa có những cây bưởi ngọt, bưởi chua gốc to cả người ôm, quả sai trĩu cành, da mỏng, múi mọng. Bưởi ngọt ngọt mát, có mùi thơm dịu, bưởi chua vẫn có vị ngọt riêng không quá gắt như nhiều giống bưởi chua khác. Vì nỗi nhớ quê hương, con cháu của Ngô Vi Lã đã bứt những trái bưởi thả xuống dòng sông Chảy trôi về hạ lưu, như gửi một thông điệp cho người ở cuối dòng sông về một vùng cây ăn quả nơi này.

Từ xưa, bưởi Đại Minh đã được lựa chọn làm sản vật dâng tiến triều đình nhờ hình thức đẹp, hương vị thơm ngon và được xem là biểu tượng của sự may mắn, sung túc. Ngày nay, loại quả đặc sản này tiếp tục được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Không chỉ nổi bật bởi hương vị thơm ngon, bưởi Đại Minh còn có giá trị dinh dưỡng cao và khả năng bảo quản tốt, có thể giữ được từ 6-7 tháng sau thu hoạch, thuận lợi cho việc vận chuyển và tiêu thụ./.

Bưởi Đại Minh - đặc sản vùng hồ Thác Bà vươn xa nhờ Chương trình OCOP Việc triển khai Chương trình OCOP không chỉ giúp bưởi Đại Minh nâng tầm thương hiệu mà còn hình thành chuỗi sản xuất giá trị, đưa quả bưởi Thác Bà vươn xa, trở thành niềm tự hào của nông sản Lào Cai.