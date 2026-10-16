Khai mạc Lễ hội Mường Lò: Tinh hoa Xòe Thái-Sắc màu Tây Bắc

Tối 16/10, tại tỉnh Lào Cai, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” được khai mạc, với điểm nhấn là màn biểu diễn đại Xòe có sự góp mặt của 2.026 người.

Dự khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương; đại sứ quán các nước Belarus, Lào, Ấn Độ tại Việt Nam và đại diện các địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Tuyên Quang, Lai Châu, Phú Thọ, Ninh Bình.

Về phía tỉnh Lào Cai có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và du lịch, địa phương xác định, văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và là động lực phát triển bền vững; người dân là trung tâm, là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Lào Cai chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm nghệ nhân, truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tỉnh mong muốn những giá trị văn hóa đặc sắc của Mường Lò không chỉ tỏa sáng trong mỗi mùa lễ hội, mà còn trở thành sức hút lâu dài của du lịch; những điệu xòe đưa du khách đến gần hơn với bản làng với những sản phẩm truyền thống, mở thêm sinh kế cho người dân, những nét đẹp văn hóa được trao truyền trong mỗi gia đình và thế hệ trẻ thêm yêu thương, thêm tự hào về quê hương mình; mỗi bàn tay nối dài vòng xòe sẽ góp thêm một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối bản làng với muôn phương.

Màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 người, nhằm thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống bền bỉ của di sản Xòe Thái. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Lễ hội Mường Lò năm 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 21/10. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh được tổ chức thường niên. Năm nay, lễ hội gắn với kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả trong bảo tồn, phát huy giá trị Xòe Thái, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, giới thiệu các sản phẩm, điểm đến du lịch và tăng cường liên kết phát triển du lịch.

Chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” được dàn dựng với sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại nhằm tái hiện không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc, kết hợp màn đại Xòe đoàn kết với sự tham gia của 2.026 người, nhằm thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng và sức sống bền bỉ của di sản Xòe Thái.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Chương trình diễu diễn đường phố trên tuyến đường Điện Biên-Nguyễn Quang Bích - sân vận động phường Nghĩa Lộ; hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng; không gian Sắc màu văn hóa Tây Bắc; triển lãm ảnh đẹp Du lịch Tây Bắc và Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.

Ngoài chuỗi các hoạt động chính, trong tháng 10/2026 trên địa bàn các xã, phường thuộc khu vực phía Tây của tỉnh Lào Cai gồm: Văn Chấn, Tú Lệ, Nghĩa Lộ, Liên Sơn, Cầu Thia, phường Trung Tâm, còn diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng.

Các hoạt động tiêu biểu như hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch “Một ngày sống cùng bản Thái”; thi đấu thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; hội thi “Bắt cá ruộng”; chương trình nghệ thuật “Tình ca Tây Bắc” và ra mắt Câu lạc bộ Văn hóa-Nghệ thuật-Thể thao; lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng; dù lượn “Bay trên mùa vàng”…

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái nhân kỷ niệm 5 năm di sản được UNESCO ghi danh./.

Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò: Tinh hoa xòe Thái, sắc màu Tây Bắc Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò, diễn ra từ ngày 15-21/10, là sự kiện nhằm tôn vinh không gian văn hóa Thái và nghệ thuật xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại.